Обесточены по плану
Тринадцать населённых пунктов Серпуховского района остались без света
Энергетики приступили к модернизации ряда линий электропередач на территории Серпуховского района. По этой причине тринадцать населённых пунктов в различных поселениях будут временно обесточиваться. Об этом ранее предупреждали представители «МОЭСК».
По информации «Оки-инфо» сегодня и завтра с 8.00 до 17.00 планируются трёхчасовые отключения света в Пролетарском, Липицах (нижних), посёлке Кирпичного завода, Райсемёновском (частный сектор), Михайловке, Щеболове, в сёлах Лукьяново, Игумново, Лужки (квартал с новой застройкой), а также в деревнях Шатово, Станково, Московка, Верхние Дворики.
Руководство электрокомпании, а также власти поселений приносят жителям и гостям Серпуховского района за предоставленные неудобства.
12 июля 2017
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