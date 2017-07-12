Обесточены по плану

Тринадцать населённых пунктов Серпуховского района остались без света

Энергетики приступили к модернизации ряда линий электропередач на территории Серпуховского района. По этой причине тринадцать населённых пунктов в различных поселениях будут временно обесточиваться. Об этом ранее предупреждали представители «МОЭСК».

По информации «Оки-инфо» сегодня и завтра с 8.00 до 17.00 планируются трёхчасовые отключения света в Пролетарском, Липицах (нижних), посёлке Кирпичного завода, Райсемёновском (частный сектор), Михайловке, Щеболове, в сёлах Лукьяново, Игумново, Лужки (квартал с новой застройкой), а также в деревнях Шатово, Станково, Московка, Верхние Дворики.

Руководство электрокомпании, а также власти поселений приносят жителям и гостям Серпуховского района за предоставленные неудобства.

12 июля 2017