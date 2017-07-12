Двенадцать зубров сбежали из заповедника
Редкие и дорогие звери уже покинули территорию резервата
После шквалистого ветра, в очередной раз обрушившегося на Серпуховский район, в Приокско-Террасном заповеднике случилось ЧП. Ветер повалил четыре сосны и три ели, которые повредили ограждение зубропитомника. Часть вольера порвалась на протяжение нескольких метров. Через образовавшуюся "пробоину" дюжина зубров, сбежали и двинулись на восток, в сторону ручья Паниковка и деревень Никифирово и Зиброво. Сотрудники заповедника своими силами искали животных, но найти их по следам сразу не получилось. Это удалось только сегодня во второй половине дня, после начала дождя. Руководство резервата обратилось за помощью в поисках сбежавших зубров к главе Серпуховского района Александру Шестуну и руководителю клуба сверхлёгкой авиации Александру Шаковцу. По информации нашего издания, последний должен осмотреть буферную зону заповедника с воздуха. Так как зубры по одиночке не передвигаются, а собираются в группу, то с высоты птичьего полёта их найти не составит труда. После обнаружения на место отправятся лесничии, которые и погонят их обратно в питомник.
Как сообщается, животные не представляют вреда для людей, а скорее наоборот, люди могут причинить вред животным. Отметим, что Уголовный кодекс России предусматривает наказание за гибель редкого животного. Ущерб, нанесённый одному такому зверю оценивается в более чем 500 000 ₽. Всех жителей близлежащих деревень, грибников и дачников, которые могут встретить животных в лесах, зоологи просят сообщить о месте их расположения по телефону +7(926)585-63- 89. По информации зуброводов, среди беглецов - Мутаха, Мугера, Муктябрина, Муджик, Муфаса, Мусвета, Мулеся, Мурзик, Мурчела, Мурка, Мумуша и Мурвана. Все они родились 2014 году.
(Все имена зубров, родившихся в Приокско-Террасном заповеднике, со времён основания резервата называют на «Му», чтобы отличать от особей, появившихся на свет в других частях мира).
12 июля 2017
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