Не отменит ли погода турслёт в Прилуках?

Организаторы фестиваля и Дня района о сюрпризах природы


Дождь и ветер, накрывшие в очередной раз столичный регион, породили вопрос, который очень волнует тех, кто готовится в предстоящие выходные поехать на окский берег в Прилуки. Это здесь должны развернуться и День Серпуховского района, и традиционный туристический слёт.

Так не отменят ли их?

- На сегодня таких вариантов не рассматривалось. Сейчас мы непрерывно мониторим погоду в Интернете, следим за сообщениями синоптиков. Никто идеальной погоды не обещает. Наоборот, судя по всему, переносить мероприятия на более поздние сроки нет смысла: погоды лучшей не предвидится, - отвечает на наш вопрос Татьяна Гришина - начальник управления по туризму, спорту и молодёжной политике Серпуховского района. И продолжает:

- Надо смотреть на всё позитивно: когда это настоящих туристов погода пугала? Помните присказку - не сахарные, не растаем. Всё будем делать по ситуации. Возможно, какие-то мероприятия из программы Дня района придется сократить. Но, повторяю, всё подскажет конкретный день.

12 июля 2017



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