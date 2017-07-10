Обновлённая Общественная палата соберётся во вторник

На 18 июля намечено проведение первого заседания обновлённой Общественной палаты Серпуховского района. Через неделю в здании администрации, в 16.30 соберутся все члены палаты (21 человек). Планируется, что на первой встрече будут обсуждаться организационные вопросы, включая выборы председателя и заместителя, а также утверждаться комиссии и их председатели.

11 июля 2017