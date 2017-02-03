По-родственному

В гортеатре показали долгожданную премьеру по пьесе Эльдара Рязанова

«Долгожданная» в данном случае - не просто дежурный эпитет. Выход комедии «Родственники» был анонсирован ещё осенью прошлого года. По всему городу висели афиши, а в кассе вовсю продавались билеты. Но денежные трудности, которые преследуют городской театр из года в год по причине несовершенства системы финансирования, привели к тому, что за неделю до спектакля все афиши сняли, а премьеру перенесли аж на конец января.

Все вышеописанные накладки не остудили пыл серпуховской публики. В субботу 28 января зал театра бал полон до краёв. Более того, припарковаться ближе, чем за квартал до заветных дверей, оказалось невозможно.

Итак, серпуховичам показали «Родственников» - пьесу, написанную легендарным дуэтом советских драматургов - Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым. Худрук театра Павел Цепенюк не раз признавался в любви к советской школе драматургии, которая выглядит ещё убедительнее на контрасте с современными беспомощными пьесами. Да и ностальгия по тем временам делает пьесы 70-х особенно милыми для взрослого зрителя. В то же время в гортеатре давно наметился явный уклон в сторону комедий. Зритель предпочитает идти в театр за положительными эмоциями, в крайнем случае - за лёгкой светлой печалью, но уж точно не за очередной порцией неразрешимых проблем, хоть и чужих. И статистика посещаемости спектаклей красноречиво это подтверждает. У нас категорически не пошёл психологический детектив «Метод Гронхольма», да и прекрасная мелодрама «Деревья умирают стоя» вызвала противоречивые чувства от восторга до неприятия. А вот прошлогодняя новинка «Сдаётся комната одинокому мужчине» была принята на «Ура».

Словом, «Родственники» с их очевидной привязкой к эпохе, с мягким юмором и узнаваемым авторским почерком стали идеальным воплощением зрительских чаяний.

Однако литературная основа - это лишь половина успеха, а может и того меньше. Из всего творческого коллектива театра времена дефицита и всемогущества директоров магазинов застали разве что сам Цепенюк и его супруга актриса Людмила Капелько. Остальные актёры и сценограф в лучшем случае успели побывать октябрятами... То же можно сказать о четверти зрителей. Чтобы облегчить им восприятие пьесы Павел Аркадьевич даже записал аудио-предисловие, в котором бархатным голосом пояснил, что было такое время, когда главными людьми в стране считались директора магазинов, потому что они могли дать то, чего просто так было не достать.

Вопреки ожиданиям, сцена на этот раз была оформлена весьма лаконично. Оба акта прошли в одних условных декорациях, состоящих из нескольких ширм и горшков с цветами, при этом действие перемещалось из московской квартиры в загородный санаторий, в букинистический магазин, в дорогой ресторан и даже к памятнику Лермонтова. Впрочем, это бросалось в глаза лишь первые несколько минут, затем всё внимание стянули на себя герои. О них стоит подробней.

Центральную роль Фёдора Бурова сыграл Сергей Кирюшкин - актёр, совмещающий работу в гортеатре и в чеховском мелиховском театре, один из самых харизматичных мужчин на нашей сцене. Ему досталась роль того самого всемогущего директора рыбного магазина - человека своеобразного и, что самое главное, весьма взрослого. Удивительно, но роль 50-летнего босса села на Кирюшкина как влитая, причем безо всякого грима и даже седины. На некоторых сценах дамы из зала не могли удержаться от восторженных отзывов: «Ах, красавец! Ну молодец». Особой нежности были полны сцены с пожилой матерью героя, которую предсказуемо блестяще исполнила Людмила Капелько. Озорная выходка самодостаточной и молодой душой героини во втором акте точно окрылила многих представительниц «золотого возраста» на безобидные сумасбродства. С первого взгляда полюбились зрителям и второстепенные персонажи в исполнении Дмитрия Глухова и Рамиля Азимова. Первый своим проникновенным монологом о том, как интересна была его жизнь, когда он был алкоголиком, буквально «взорвал» зал. А второй был просто бесконечно обаятелен в роли беззаботного гостя с юга.

Но пьеса, конечно, не об отношениях пожилых родственников с детьми (хотя и об этом тоже), а о браках без любви и о любви без брака, о том, чем можно пожертвовать, чтоб жить хорошо, и так ли легко любить с закрытыми глазами. Дочь Бурова Ирина - типичный «синий чулок» и старая дева. Парадоксальный Цепенюк выбрал на роль Иры яркую и экспрессивную Татьяну Чурикову. Её героиня спотыкается на каждом шагу, всё теряет, нелепо щурится сквозь толстые линзы очков, и улыбается, лишь вспоминая проделки своего школьного ученика Синицына. Выдав замуж всех подруг, Ира давно махнула на себя рукой, а попытки сердобольного папы познакомить её с каким-нибудь достойным кавалером воспринимаются ей как испытание. Пока однажды в их тихий дом не приходит импозантный фотограф Андрей. Это уже вторая «негодяйская» роль примерного семьянина Михаила Диамента, и, надо признать, такими темпами за ним скоро закрепится слава самого коварного обольстителя Серпухова. Одного взгляда на точёный профиль Андрея Ире хватает, чтобы потерять голову и, как следствие - сменить учительский костюм на женственное платье и широкополую богемную шляпу. Возможно, из этой встречи и получился бы неплохой брак по расчёту, в котором один любит, а другой позволяет себя любить, если б не два «но». Первое - бывшая невеста Андрея, массовичка-затейница Зина, убедительно воплощённая Настей Собиной. Второе препятствие - невесть откуда взявшийся дальний родственник, по уши влюбившийся в несовременную и наивную Ирину. К слову самый неоднозначный персонаж пьесы.

Утончённый и даже экзотичный Сергей Ургансков взял на себя сложнейшую роль деревенского простачка и добился почти невозможного - выглядел действительно трогательно, мило, порой нелепо. На него, как на гайдаевского Шурика, невозможно смотреть без удивлённой улыбки. Только вот в возможность бурного романа между ним и Ириной с самого начала верилось с трудом, ну а в конце её признание выглядит как горстка крошек оставшейся в руках бескрылой синице. Впрочем, может, даже такая синица всё-таки лучше, чем «краснопёрый окунь», как Андрея называл его мудрый и хитрый почти тесть. Или всё-таки можно провести жизнь, любуясь переливами чешуи маленького хищника... Рязанов с Брагинским оставили этот вопрос открытым, ну а что подскажет ваше сердце - вы поймете, посмотрев «Родственников».

05 февраля 2017