Кто такие Батуков и Купецкая?

Всё, что вы хотели знать о подольском костяке серпуховской администрации, который за собой перетащил Дмитрий Жариков

Управление делами, которое здесь существовало, по сути, заместитель занимался руководством автотранспортным цехом. Меня это не устраивает, это не тот формат, в котором я бы хотел работать. Поэтому на эту работу мной был приглашён человек, который хорошо знает штабную работу, который сделал карьеру в штабе, знает, как работать с документами, организовать документооборот, организовать контроль за выполнением сроков, - вот что по приходу Жариков говорил о Батукове.

Впрочем, что он имел в виду под «штабной» работой, не совсем понятно. Если поискать информацию в Интернете, можно узнать, что в недавнем прошлом Батуков являлся и.о. командира 8 батальона 2 полка ДПС «Южный». Звание - подполковник полиции. Работал, естественно, в Подольске. Нынешняя должность Владимира Николаевича звучит так: заместитель главы администрации - управляющий делами. Он даёт поручения руководителям структурных подразделений, функциональных и отраслевых органов администрации Серпухова, вносит вопросы в повестку и участвует в заседаниях Совета администрации, оперативных совещаниях. Причём, с правом решающего голоса. А также предварительно рассматривает проекты распорядительных актов главы, подписывает документы на бланке администрации по координируемым вопросам. Кроме того, именно Батуков вносит предложения по назначению руководителей курируемых структурных подразделений, функциональных и отраслевых органов.

Учитывая все вышеперечисленные обязанности, совершенно непонятно, как на такую должность можно было назначить бывшего ГАИшника. Согласитесь, «шкурить водителей за превышение скорости» и решать такие жизненно важные для города моменты - вещи абсолютно разных масштабов. Хотя, может, всё-таки именно Батуков, а не Сотник служил с Жариковым в армии? Или, может, закрыл глаза на несколько его нарушений на дорогах? Точных сведений на сей счёт у нас нет, но есть миллион причин сомневаться в профессионализме данного персонажа.

- Имущественный блок - Юлия Олеговна Купецкая, - представил Жариков. - Знаю, что она очень сильна и в правовых вопросах, и в вопросах земельных отношений. Я очень рад, что она согласилась перейти ко мне работать из администрации Подольска. С каждым днём вопросов становится всё меньше, но посмотрим, как будут решены вопросы с рекламой и несанкционированной торговлей.

Вопросы с рекламой и несанкционированной торговлей, как известно, решились так, что «подольские» могут прыгать от радости. Палатки с лёгкой руки Купецкой сносили без суда и следствия, одни рекламные конструкции сменялись другими. Можно, например, вспомнить, как перед выборами на торец дома №151 по улице Ворошилова незаконно навесили огромные баннеры с физиономиями кандидатов. Почему незаконно? Потому что деньги за эту рекламу должны были перечислить жильцам дома, собственникам. Но никто не получил ни копейки. Так где деньги, Зин? Просите... Юль?

Именно Купецкая в мгновенье ока выписала разрешение на демонтаж баннера с изображением администрации, которое разместил на своём строении Николай Дижур. Да и во многом другом она оказывает Жарикову непереоценимую помощь. Не просто так ведь он жаждал перетащить её сюда из Подольска! Поговаривают, она также приложила немало усилий для объединения в Большой Подольск, которым жители того же Климовска безумно недовольны. Единственное, что не понятно - если глава так высоко ценит сотрудницу, почему положил ей самую маленькую зарплату среди всей подольской братии? Хотя, может, мы чего-то и не знаем.

Ах да, у Юлии Олеговны, её мужа, чей доход в 2015 году составил какую-то совсем уж смешную сумму, и двоих несовершеннолетних детей есть квартира в Подольске. И в интернете можно найти интересный документ о приватизации этой квартиры, которая изначально значилась как служебное жильё, а затем там была произведена перепланировка и «хатка» перешла в собственность. Что примечательно, приватизацию разрешил сам глава Подольска...

05 февраля 2017