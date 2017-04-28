Район или дом: Мария Шестун

Дочь главы Серпуховского района о своем отношении к ситуации, связанной с домом

Сегодня мы решили узнать мнение о ситуации у родных Александра Шестуна и людей, не имеющих отношения к его семьи

Маша Шестун, дочь:

- Я не считаю себя 100% компетентной в этом вопросе, потому что не полностью осведомлена в силу возраста, хотя суть вопроса мне известна. Конечно, чувствуется напряжение в воздухе. Страшно просто. Дом, разумеется, отъезжает на второй план, главное сейчас папа, его здоровье. Поддерживаю отца не словами, а тем, что стараюсь проводить с ним больше времени.

Сам напросился?

Какие законные требования жителей Серпуховского района, которые поддержал Александр Шестун, могли вызвать недовольство в правительстве Подмосковья и повлечь ответную реакцию, в виде попытки лишить главу района имущества? Мы насчитали, как минимум, девять историй, которые могли спровоцировать Красногорск на месть и шантаж. Вот пара таких:

- Открытый Совет депутатов в ДС «Надежда», где были осуждены шаги областных властей, переставших финансировать сферу ЖКХ. Это то самое мероприятие, где зал скандировал: «Хватит пиара! Верните наши деньги!». Тогда же депутаты написали письмо Президенту России.

- Протесты, митинги против решения минэкологии тушить горящий полигон «Съяново-1» иловыми осадками и последовавшее за этим обращение в правоохранительные органы.

А что по этому думают:

Мама Александра Шестуна;

Жена Александра Шестуна;

30 апреля 2017