Какие дороги починят в Серпуховском районе

Более 140 миллионов рублей потратят в 2017 году на ремонт сельских трасс

Дорожники сформировали свои планы по капитальному ремонту магистралей в Серпуховском районе на 2017 год. Всего на работы будет потрачено 140,077 млн. рублей.

Самую большую сумму - 56,2 млн. рублей выделят на почин участка шоссе Протвино - Оболенск (9140 метров).

Кроме того в порядок приведут следующие отрезки:

Калиново - Дракино, маршрут ФИФА (2461 м) - 15,13 млн. рублей

Игумново - Зиброво (1994 м) - 10,21 млн. рублей + (2405 м) - 12,32 млн. рублей

Серпухов - Райсемёновское (3690 м) - 18,91 млн. рублей + (3009 м) - 1,44 млн. рублей

Оболенск, проезд В, В-2 (2012 м) - 10,31 млн. рублей

Впервые за долгие годы руководство «Мосоатодора» услышало доводы жителей Дашковского поселения и администрации Серпуховского района, приняв решение начать ремонт дороги Калиново - Калугино. В следующем году по порядок будет приведён участок от Калинова до Шатова (3028 м) Стоимость этого проекта 15,51 млн. рублей. Его реализация позволит автоколонне 1790 назначить новый автобусный рейс, о котором уже много лет просят жители старинной деревни.

Стоит заметить, что в администрации района надеются на то, что помимо указанных трасс, в план ремонта могут попасть ещё несколько отрезков дорог, нуждающихся в срочном ремонте.

P.S. На этой неделе «Мосавтодор» принял решение взять на свой баланс бесхозную систему освещения да шоссе, соединяющем города Серпухов и Протвино.

19 декабря 2016