Александр Шестун: «Может, Воробьёва повысят, и всё поменяется»

В редакции «Оки-инфо» состоялась пресс-конференция главы Серпуховского района, который подвёл итоги уходящего года и ответил на несколько десятков вопросов наших журналистов

Всю эту неделю мы по частям будем публиковать почти двухчасовую беседу. Сегодня - первая часть разговора.

- До Нового года остаётся меньше двух недель. Есть ли уже какое-то ощущение праздника? - разговор начался с главной темы декабря.

- Я, скажем так, человек, прагматичный, и для меня праздник - когда есть какие-то плюсы для района. В частности, мы провели конкурс и со дня на день подпишем контракт на проектирование и привязку школы в Большевике. Сумма невысокая - изначально нам объявлялись 20 миллионов, но в результате конкурса получилось восемь миллионов. Школа будет на 600 мест, её стоимость 600 миллионов рублей. Половину этой суммы мы получим в этом году и оставшиеся деньги - в следующем. Для меня это самый важный итог года. Также поднимается настроение из-за того, что к нам перестали приставать с объединением в городской округ, поскольку больше половины районов Московской области выступили против. Хотя губернатор на этой неделе заявил, что намерен продолжать эту политику.

- Объединения районов и городов мы ещё коснёмся, сейчас же хотелось бы продолжить новогоднюю тему. Каких-то детских эмоций 31 декабря уже не приносит?

- Приносит, конечно, потому, что дома много детей, ёлка, которую они наряжают. Самая смешная фраза прозвучала из уст сына Гриши, который учится во втором классе. Когда все написали, чего ждут от Деда Мороза, он попросил какую-то игру и прибавить ума старшему брату Ване - на него иногда поступают жалобы из кадетского училища.

- Вашу ёлку многие уже видели в соцсетях. Она настоящая?

- Искусственная. Высотой метра 3,5 метра. Наряжали все вместе, но я был скорее для компании - детям это дело нравится гораздо больше. Юля (супруга, - Прим. ред.) залезала на верхотуру, всё-таки во мне 90 кг, а в ней в два раза меньше. Не стал подвергать лестницу риску.

- Подарки уже закупили?

- Да, обычно всё заказываем через интернет-магазины - так дешевле. Маше, в частности, купили платье на выпускной. Было два варианта, и у нас по этому поводу состоялся целый совет. Что получу я? Пока не знаю, этим Юля занимается. Иногда дети мастерят какие-то поделки, но в основном на день рождения.

- Где будете отмечать?

- В семейном кругу. Может, какие-то гости придут - пока не планировали. Обычно 31 декабря в полночь справляем, смотрим новогодний огонёк и ложимся спать. Дед Мороз и Снегурочка обычно приходят несколькими днями ранее. Забавные истории? Помню, лет пять назад пришёл Дед Мороз, а Ваня отзывает и шёпотом говорит: «А он не настоящий - когда он раздевался, я видел, что он в кроссовках, а не валенках».

- Как выглядит ваш новогодний стол? И помогаете ли готовить?

- Не скажу, что я в этом большой специалист, но по мере возможности помогаю. В основном, этим занимается жена, плюс есть помощница. А стол как у всех - «Оливье», мандарины, шампанское. Никаких разносолов - морских ёжиков или лобстеров - не бывает.

- Соблюдаете ли такую традицию, что в год Свиньи нельзя есть свинину, в год Петуха - курятину?

- Нет, мы не суеверные. Кроме того, я вообще не люблю праздники, которые не заработаны своим трудом. Скажем, добились строительства школы, построили и открыли её - вот настоящий праздник. Или Маша позавчера получила звание Мастера спорта - реальный праздник. А когда приходит календарный день и надо радоваться, у меня не получается. А по поводу Нового года - есть ощущение, что я отец своих детей, и они радуются. И то, радуются маленькие, а большие просятся в «Корстон» в свою тусовку.

- Отпустите?

- Думаю, нет. Будет 18 лет, пусть отмечают там. Всё-таки Новый год - семейный праздник, с кем его встретишь, с тем и проведёшь.

- Что загадаете на Новый год?

- Ничего не загадываю, но вообще есть мечты - чтобы вернулось местное самоуправление, чтобы вернули нам деньги, полномочия. Есть надежда, что в принципе это возможно, потому что идиотские выводы о том, что мы сократим чиновников в муниципалитете, уберём 3-5 человек в сельских поселениях, а вместо них себе возьмём 20-30 с зарплатами значительно выше, меня никак не радуют. Люди в Красногорске ничего не знают о нуждах населения. Коррупция и бесхозяйственность есть везде, но коррупция в органах областной власти в разы выше в процентном соотношении. Например, Васильевское поселение сделало генплан за 600 тысяч рублей, его подмосковные чиновники отменили и сделали за 17 миллионов рублей. ФАПы в Данках и Большой Городне построили по 75 тысяч рублей за квадратный метр - это в три раза выше реальной стоимости. И все слова о том, что они пекутся о нравственности и бюджете - лишь слова. Меня это просто раздражает. Мой труд сейчас малоэффективен, если сравнивать с ‎2005-2011 годами, то есть со временем до прихода Воробьёва. Тогда я сидел на работе до ночи, вёл совещания, было по 40-50 строящихся объектов. А сейчас ни одного. Без денег нет ни победы, ни работы. Вот вопиющий случай: область нашла единого поставщика снегоуборочной техники, Воробьёв много раз говорил, что ЗАО «Белорусская техника» - честные и порядочные ребята. Они должны были поставить нам машину стоимостью 8 миллионов (цена, кстати, значительно завышена, техника столько не стоит), но уже всё снегом засыпало, а её до сих пор нет. Говорят нам: подпишите контракт, а машину поставим позже, пока у нас её нет. А мы за это в тюрьму сядем? Отвечают: напишите, что она у нас на ответственном хранении. Клинский район, мол, подписывает ведь. Мы, естественно, отказываемся, будем подавать документы в ФАС, вносить компанию в чёрный список должников. Просто эти деньги по итогу сгорают. Вот что такое областные конкурсы и гарантии губернатора…

- Что должно произойти в следующем году, чтобы ситуация изменилась?

- Может, губернатора повысят, и тогда у нас всё поменяется. Или, может, Андрей Юрьевич начнёт вести себя по-хозяйски и более доброжелательно к Серпуховскому району. Такое тоже не исключено, хотя и менее вероятно. Может, президент вмешается, может, Госдума, может, народ взбунтуется, может, будут какие-то магнитные бури, которые повлияют на поведение членов правительства Московской области, которые, кстати, ко мне относятся положительно и помогают в меру своих сил. Вредителей, за исключением министра экономики Ирины Смирновой, которую сегодня повысили до уровня зампреда, я не знаю. На мой взгляд, у неё очень низкий уровень знаний, не говоря уже о её отношении к Серпуховскому району. Мы делали проект и привязку детского сада за свой счёт, и всё это вылетело в трубу, когда она в итоге сказала, что ничего не получится, хотя ранее нам гарантировали выделение денег.

Продолжение следует

21 декабря 2016