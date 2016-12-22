Подольск перетянул на себя ещё одну функцию

Серпухов всё больше превращается в подмосковное захолустье

Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области сообщает: «С 19 декабря 2016 года функции по принятию решений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств), на территории Серпуховского муниципального района Московской области, входящих в него городских и сельских поселений, городских округов Серпухов, Пущино и Протвино осуществляет Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области, находящаяся по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7».

С одной стороны понятно, куда надо обращаться, если предстоит встать на учёт в налоговую инспекцию. С другой, в этом же объявлении есть продолжение: «Дополнительно сообщаем, что приём документов на госурегистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) осуществляет как Межрайонная ИФНС России № 11 по Московской области, так и Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7».

Получается, обе налоговые службы могут принять необходимые бумаги?

- Да, с документами о постановке на учёт можно прийти и к нам, на улицу Джона Рида, 7, и по указанному адресу в Подольске. Но право принимать решение останется за Подольском. Итоговый вариант документов тоже можно будет получить как в Серпухове, так и в Подольске, - разъяснили в отделе регистрации и учёта налогоплательщиков в Серпухове.

Межрайонная ИФНС России № 11 по Московской области сообщает реквизиты для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Наименование получателя платежа: Управление федерального казначейства по Московской области (Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области) г. Подольск

Налоговый орган: ИНН 5036010996 КПП 503601001

Номер счёта получателя платежа: 40101810600000010102

Наименование банка: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 705

БИК: 044583001

КБК 18210807010011000110

Код ОКТМО 46760000

22 декабря 2016