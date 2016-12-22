Серпуховские кабели
Об обеспечении жителей многоквартирных домов выбором интернет-провайдеров говорили на заседании в мэрии Серпухова
По поручению губернатора Подмосковья, до конца 2016 года в Серпухове жители каждого многоэтажного дома должны иметь выбор как минимум из двух поставщиков интернет-услуг. О ситуации отчитывался начальник отдела по транспортному обслуживанию населения и связи Никита Сосна.
Услуги доступа в Сеть на территории Серпухова предоставляют 16 провайдеров. По итогам года, обеспеченность населения проводным интернетом составляет 100%. 592 дома (47,7%) имеет доступ у услугам двух поставщиков, жители 197 домов - выбирают между 4 провайдерами, а самый широкий спектр, сразу 7 интернет-провайдеров, лишь в двух домов.
В настоящее время отделом транспорта и связи проводится инвентаризация существующих интернет-линий и используемых поставщиками опор освещения. В связи с чем возник целый ряд проблем.
По мнению управляющих компаний, со стороны поставщиков услуг наиболее частыми нарушениями являются хаотичное расположение кабелей, отсутсвие на них маркировки, провисание воздушных кабельных линий, а также множественное повреждения фасадов и стен здания при прокладке оптического волокна.
Провайдеры, в свою очередь, сетуют на то, что домоуправы часто не допускают работников для прокладки сетей, необоснованно завышают плату за пользование имуществом домов, навязывают невыгодные условия доступа, а также размещения оборудования связи.
- Все эти разногласия возможно будет исключить в связи с принятием в августе 2016 года совместного распоряжения Госжилинспекции и министерства Государственного управления связи Московской области методических рекомендаций по размещению средств связи и линейно-кабельных сооружений. В них подробно описаны состав и содержание работ, ведение необходимой документации, а также осуществление контроля управляющими организациями и собственниками помещений за размещением узлов связи. Помимо этого утверждены типовые техусловия на подключение жилых объектов к сетям общего пользования, - подытожил Никита Викторович.
22 декабря 2016
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).