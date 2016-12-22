Серпуховские кабели

Об обеспечении жителей многоквартирных домов выбором интернет-провайдеров говорили на заседании в мэрии Серпухова

По поручению губернатора Подмосковья, до конца 2016 года в Серпухове жители каждого многоэтажного дома должны иметь выбор как минимум из двух поставщиков интернет-услуг. О ситуации отчитывался начальник отдела по транспортному обслуживанию населения и связи Никита Сосна.

Услуги доступа в Сеть на территории Серпухова предоставляют 16 провайдеров. По итогам года, обеспеченность населения проводным интернетом составляет 100%. 592 дома (47,7%) имеет доступ у услугам двух поставщиков, жители 197 домов - выбирают между 4 провайдерами, а самый широкий спектр, сразу 7 интернет-провайдеров, лишь в двух домов.

В настоящее время отделом транспорта и связи проводится инвентаризация существующих интернет-линий и используемых поставщиками опор освещения. В связи с чем возник целый ряд проблем.

По мнению управляющих компаний, со стороны поставщиков услуг наиболее частыми нарушениями являются хаотичное расположение кабелей, отсутсвие на них маркировки, провисание воздушных кабельных линий, а также множественное повреждения фасадов и стен здания при прокладке оптического волокна.

Провайдеры, в свою очередь, сетуют на то, что домоуправы часто не допускают работников для прокладки сетей, необоснованно завышают плату за пользование имуществом домов, навязывают невыгодные условия доступа, а также размещения оборудования связи.

- Все эти разногласия возможно будет исключить в связи с принятием в августе 2016 года совместного распоряжения Госжилинспекции и министерства Государственного управления связи Московской области методических рекомендаций по размещению средств связи и линейно-кабельных сооружений. В них подробно описаны состав и содержание работ, ведение необходимой документации, а также осуществление контроля управляющими организациями и собственниками помещений за размещением узлов связи. Помимо этого утверждены типовые техусловия на подключение жилых объектов к сетям общего пользования, - подытожил Никита Викторович.

22 декабря 2016