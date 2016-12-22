Александр Шестун: «Готов уехать на Курилы»

В редакции «Оки-инфо» состоялась пресс-конференция главы Серпуховского района, который подвёл итоги уходящего года и ответил на несколько десятков вопросов наших журналистов

- Коснёмся темы «реформы» местного самоуправления. Осенью 2018 года, когда вы покинете пост главы, станут ли Серпуховский район и Серпухов едины?

- Нет, конечно. Совет депутатов и поселения останутся, они все против реорганизации. Если даже одно поселение будет возражать, уничтожение района будет невозможно. Во всех поселениях Советы уже проголосовали за сохранение действующей системы местного самоуправления.

- До сентября 2018 года ещё много времени. Что для вас важно успеть сделать за этот срок?

- Построить школу в Большевике, сделать дороги... Вот что мне не нравится в идее объединения: сейчас какие-то деньги остаются в поселениях - по 60, 70, 80 миллионов. Худо-бедно, они чинят дороги и уже сделали много работ по благоустройству. В случае объединения этими деньгами будет распоряжаться область. Если бы речь шла об объединении под район - это да, оптимально, тогда бы защищались интересы сельских жителей. Но область хочет городские округа, чтобы не было избранных глав поселений, потому что эти выборы Верховный суд запретил отменять. В целом, идея объединения двух администраций не плоха, но нужно, чтобы какая-то часть налогов оставалась и чтобы большие не отбирали всё у маленьких. Ведь обычно после слияния город всё забирает себе. У нас же соцобъекты сейчас выше уровнем, чем в Серпухове.

- Чтобы объяснить читателям ситуацию на пальцах, представим, что вы не глава района, а житель Турова с окладом в 25000 рублей и женой-учителем. Вчера сельское поселение упразднили и вы стали жителем микрорайона Турово в городском округе. Что конкретно для вас изменится?

- Во-первых, потеряется льгота по оплате за электричество. Область говорит, что всё сохранит, но это исключено, я им не верю. Посему электричество подорожает на 30%. Напомню, сегодня на селе за свет платят 3,37 Р за киловатт, а в городах - 4,81 Р. Во-вторых, все учителя потеряют сельские льготы. В-третьих, деньги до Турова просто не будут доходить. Если сейчас там содержатся школа, детский сад и больница, то в случае объединения половина учреждений прекратит существование: держать классы по 3-4 ученика никто не будет. В первый же день школу и больницу просто закроют, без сомнений, так как их содержание обходится дороже, чем в городе.

- Московскую область часто сравнивают со Швейцарией - по территории, численности населения мы примерно одинаковы. При этом там Федеральный совет составляет семь человек - министры и их руководитель. Аппарат правительства Московской области исчисляется десятками тысяч сотрудников. Как так?

- Да просто ужас, уже около 30 тысяч служащих! Разумеется, столько не нужно. В других областях народу гораздо меньше, а управление эффективнее.

- Возвращаясь к 2018 году. Понятно, что уходите. С какими мыслями подходите к этому моменту, какие планы?

- Буду заниматься общественной деятельностью без зарплаты, но обязательно на территории Серпуховского района. Могу быть в Союзе предпринимателей и промышленников, могу избраться депутатом какого-нибудь поселения. Мне самому хочется жить спокойно и заниматься бизнесом. Всё-таки мне 52 года, и чем старше становишься, тем меньше стремление строить карьеру. Занимать среднюю должность и ходить перед кем-то отчитываться я не хочу, а в «большое кресло» никто не позовёт. Возможно, я взялся бы за крупный коммерческий проект - строительство завода или участка железной дороги, освоение какого-то острова. Это моё. Я был главным инженером в областном штабе стройотряда и мне нравились крупные стройки, поездки. Провёл бы значимый проект от начала до конца.

- По сути, это то, чем сейчас занимается Николай Адушев?

- Да, но он занимается небольшими проектами - строит небольшие предприятия, хотя я с уважением отношусь к его деятельности и считаю её полезной для страны. Я же хотел бы быть полновластным руководителем проекта, пусть и наёмным человеком, но с большими полномочиями. Был бы даже готов уехать далеко - хоть на Курилы, хоть в Кострому, где когда-то учился. Но по мелочам размениваться не стану. А если переезжать, то, конечно, всем табором - не собираюсь жить без своей семьи. Я всегда сплю дома и мне не нравится засыпать без жены и детей рядом, для меня это тяжело морально и физически. Я смогу провести без них пару месяцев, пока обустраиваюсь, но жить одному годами - в чём смысл? Просто зарабатывать? В могилу с собой все деньги не утащишь. Но хотелось бы перемен, считаю, что это возможно даже при действующей власти. Президент России делает разумные шаги, беря людей не из политических элит - пример тому приход Вайно, очень эффективное назначение. Чтобы подули свежие ветры, необходимо убрать олигархические элиты - полпроцента населения, в руках которых 90% всех богатств и которые тормозят всё развитие. И в это время перемен я хотел бы работать.

- За рубежом не больше вариантов для развития?

- Я хотел уехать заграницу, работать в ЮАР меня брали в полицию с предоставлением жилья, мечтал об Америке, осуществил много практических шагов для переезда и чуть не уехал туда на постоянное место жительства в 26-27 лет. Но сейчас уезжать нет смысла, если только ради детей. Но для меня это неприятно и я бы категорически этого не хотел. Поэтому у меня никогда не было и не будет недвижимости за рубежом. Даже если я сказочно разбогатею, не стану покупать там даже маленькую квартирку.

- Почему нет?

- А потому что я патриот.

- Домик в Марбелье, использовать его как дачу...

- Неэффективно. Поехал туда, заплатил за отель. За дачу там налоги большие. Мои знакомые, купившие недвижимость за рубежом, жалеют об этом. Они угробили дикие деньги на недвижимость и теперь тратят деньги на налоги, на обслуживание. Бывают там пару раз в год и привязаны к этому месту, не могут поехать куда-то ещё. А вести за рубежом бизнес я не смогу, другой менталитет.

- Тот же известный предприниматель Романов сейчас ведёт на островах дела и в России мало показывается...

- При этом он всё время ходит в драных штанах и ездит на «убитых» машинах. Какой он бизнесмен? Жить на островах, как он, в вечном лете, сможет любой человек среднего достатка - там всё дёшево, можно прожить на 20 евро в месяц. Но хорошо - пожил ты там 2-3 месяца, а дальше? На четвёртый месяц сойдёшь с ума и будешь проситься обратно.

Продолжение следует..

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

23 декабря 2016