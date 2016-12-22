Покажут дичь

В Серпуховском музее состоится презентация картины «Сокол и битая птица»

В пятницу, 23 декабря, в основном здании Историко-художественного музея (ул. Чехова, 87) посетителям представят уникальный натюрморт написанный в самом начале 17 века. Небольшая (34х52 см) композиция с изображением охотничьих трофеев, на которых гордо восседает сокол, - прекрасный образец раннего нидерландского «охотничьего» натюрморта. Картина кисти антверпенского живописца Николаса Каве «Сокол и сбитая птица». Работа пополнила коллекцию музея ещё в ноябре, однако экспонировать её в основном зале было решено в предверии Нового года.

Впервые за тридцать лет приобретение сделано за счёт средств Минкультуры России. (Ранее полотно находилось в коллекции Михаила Перченко).

Также полотно является единственным достоверным образцом творчества художника и представляет огромный интерес для искусствознания, так как имеет авторскую подпись и может служить эталоном при выявлении других работ мастера.

Для справки: Николас Каве (до 1600-1651 гг), член гильдии Святого Луки в Антверпене.

22 декабря 2016