Покажут дичь
В Серпуховском музее состоится презентация картины «Сокол и битая птица»
В пятницу, 23 декабря, в основном здании Историко-художественного музея (ул. Чехова, 87) посетителям представят уникальный натюрморт написанный в самом начале 17 века. Небольшая (34х52 см) композиция с изображением охотничьих трофеев, на которых гордо восседает сокол, - прекрасный образец раннего нидерландского «охотничьего» натюрморта. Картина кисти антверпенского живописца Николаса Каве «Сокол и сбитая птица». Работа пополнила коллекцию музея ещё в ноябре, однако экспонировать её в основном зале было решено в предверии Нового года.
Впервые за тридцать лет приобретение сделано за счёт средств Минкультуры России. (Ранее полотно находилось в коллекции Михаила Перченко).
Также полотно является единственным достоверным образцом творчества художника и представляет огромный интерес для искусствознания, так как имеет авторскую подпись и может служить эталоном при выявлении других работ мастера.
Для справки: Николас Каве (до 1600-1651 гг), член гильдии Святого Луки в Антверпене.
22 декабря 2016
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