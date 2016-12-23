Александр Шестун: «Серпухов теряет позиции столицы южного Подмосковья»

В редакции «Оки-инфо» состоялась пресс-конференция главы Серпуховского района, который подвёл итоги уходящего года и ответил на несколько десятков вопросов наших журналистов

- Ваши непростые отношения с Андреем Воробьёвым - ни для кого не секрет. Как тогда строятся отношения Серпуховского района с Серпуховом, которым, как известно, руководит ставленник губернатора Дмитрий Жариков?

- Считаю Жарикова достаточно эффективным руководителем. Но на мой взгляд, он давно должен был озвучить свою позицию, сказать, что не претендует на район. Однако, нам известно, что он претендует на Серпуховский район и это выглядит как захват власти, территории и сфер влияния. Мне это, конечно, не нравится, при всём том, что он человек довольно сдержанный, грамотный. Много негатива было озвучено жителями в адрес бывших руководителей Серпухова - Адушева, Жданова, Залесова, но я всех их считаю по-своему талантливыми и яркими личностями. Понятно, когда я критикую спорные отношения между Серпуховом и районом, но есть жители, от которых такая критика звучит странно. Тот же Жданов построил новую школу, реконструировал стадион «Труд» и сделал ряд полезных вещей, но его антирейтинг был выше рейтинга. То же самое происходило с Адушевым, Залесовым. Я и сам не идеализирую их, но мнение населения о бывших главах должно быть выше - каждый многое сделал на своём месте.

- А вот эффективность Жарикова на сегодняшний день не определяется его большой работой, - продолжает Шестун. - Она определяется только одним фактором: даёт губернатор деньги или нет. Серпухов сейчас ничего не зарабатывает, промышленности - ноль, ничего нет, ни заводов, ни туристического бизнеса. Но губернатор даёт ему деньги, забранные у таких, как мы, потому что он свой парень. И очевидно, что Жариков зашёл сюда не за красивые глазки. Полученные деньги Дмитрий Вячеславович расходует на дороги, благоустройство - покрывает плиткой здание администрации, поставил светящегося Деда Мороза, несколько павлинов. Но если есть деньги, даже самый недалёкий мэр сможет выставить на конкурс двух специалистов не самого высокого уровня и всё разыграть - потом «шараш-монтаж» приехал и всё сделал. Кстати, в Серпухове многие работы подрядчики делают очень некачественно. Подольские армяне, которых поселение один раз наняло для ремонта дороги в Васильевском, сделали всё так некачественно, что с их фирмой мы перестали работать, а сейчас они производят все основные работы в городе. Вот если бы было как полопаешь, так и потопаешь, тогда другое дело, я бы мог сравнить свою эффективность и Жарикова.

К сожалению, Серпухов теряет позиции столицы Южного Подмосковья. Раньше Чехов был маленьким, заштатным городишкой, а здесь был большой и чистый город, где расцветала промышленность и культурная, спортивная жизнь. Сейчас всё наоборот. Показатель: раньше квартиры в Серпухове стоили дороже, сейчас - в Чехове. Плюс когда мэр Подольска поглотил территории Климовска, Подольского района и фактически назначил своего главу в Чеховский район, отдавать туда же и Серпухов как колонию, на мой взгляд, не правильно. Унизительно для такого города быть придатком Подольска. Спросите у любого в Климовске, стало ли им жить лучше? 90 процентов ответят, что стало хуже. То же и в Подольском районе. И как бы ни был хорош Жариков, он является замом мэра Подольска, у него есть обязательства перед ним и людьми, которые его ставили. Сейчас, по моим сведениям, в Климовске располагают мусоросжигательный завод. Смогли бы они это сделать до объединения? Нет, конечно! Этот завод хотели засунуть к нам, но мы отбились.

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24 декабря 2016