Капкан для крестьян

Как Московская область усложнила жизнь фермерам

Это уже стало почти нормой: областной минсельхоз вещает о росте надоев, урожаев и вообще о заметном благополучии на сельских просторах Подмосковья. Идут отчёты из чиновничьих кабинетов и об увеличении числа гектаров пахотных земель. Причём, считаются, само собой, цифры, которые спускаются на места. Реальны ли они, дело для фантазёров из столицы - дело десятое.

На эту тему мы поговорили с начальником отдела сельского хозяйства администрации Серпуховского района Лидией Величкиной.

Сперва она рассказала о том, что в соответствии с муниципальной программой «Сельское хозяйство Серпуховского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждены показатели по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения: 1200 гектаров ежегодно. С этим в уходящем году всё сложилось. Возделываемыми оказались 1270 гектаров. За счёт освоенных площадей получен дополнительный урожай картофеля и овощей - 6600 тонн, зерновых - 164 тонны, кормовых культур - 4040 тонн.

Лидия Васильевна уточнила: в 2017 году планируется ввести в оборот ещё 1600 га, что позволит получить дополнительно 1500 тонн зерна. Однако министерство требует практически невозможного, увеличить эту цифру почти в три раза. Там уверены, что танцевать надо от четырёх тысяч га.

Интересно, а затраты они собираются компенсировать? Субсидий у области не допросишься. Допустим, районные сельхозпроизводители поведутся на указания сверху и возьмутся ввести в оборот эти самые 4000 га. В таком случае финансовые затраты составят не менее 480 млн. Р. (на освоение 1 га земли требуется минимум 120000 Р). Где взять эти средства? Ни один банк не даст кредит на такие нужды. Государство компенсирует только 5000 Р за гектар вновь введённых земель. Эта сумма покроет исключительно затраты на оплату проектной организации.

Считаем дальше. Поддержание достигнутого плодородия на каждом гектаре обходится в 10000 Р. У нас в оборот введены 13 500 гектар. Умножили? Плюсуем сюда прямые затраты на интенсивное земледелие - это не менее 100000 Р на га. Речь о картофеле, овощах и зерновых, в нашем случае это 6000 гектар. В итоге получилось, что районные сельхозпредприниматели ежегодно «закапывают» в землю не менее 700 млн. Р. И всё это на фоне снижения господдержки. По сравнению с годом минувшим она упала на 40%!

Ударила по производителям и «реформа», проводимая губернатором Андреем Воробьёвым по уничтожению районов и их превращению в городские округа. Дело в том, что гранты могли получать только фермеры, осуществляющие свою деятельность на территории сельских поселений. По крайней мере, на сей счёт существовало распоряжение всё того же минсельхоза. Таким образом, за бортом господдержки в этом году оказались фермеры, работающие в новообразованных городских округах - Подольске, Кашире, Мытищах, Егорьевске, Шаховской, Серебряных Прудах, Озёрах.

Когда осенние итоги показали весь трагизм ситуации тамошних фермеров, попавших в долговые ямы и вынужденных прекращать свою деятельность, столичные чиновники пошли на попятную. В ноябре свет увидело постановление областного правительства о том, что жители этих городских округов могут претендовать на получение средств грантовой поддержки. Но поверили в серьёзность намерений далеко не все аграрии. К тому же и времени на раздумья им не оставили: в конце ноября было заявлено, что конкурс на получение дополнительных грантов будет 14 декабря.

Ближе к этой дате мы навели справки о количестве претендентов. Их оказалось только четверо.

26 декабря 2016