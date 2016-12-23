Здесь растят «репиных»

Вы знаете, где можно научиться рисовать даже на наждачной бумаге и стать всемирно известным?

Многие думают, что семья, которая живёт не в каменных джунглях, а в сельской местности испытывает кучу трудностей с тем, чтобы пристроить ребёнка в какую-нибудь секцию или кружок. Обязательно же придётся возить чадо на занятия в город! А у родителей работа, дела и вечная суета. В Серпуховском районе уже давно справились с этой ситуацией. Вот уже несколько десятилетий Детская школа искусств помогает раскрывать таланты на местах. Профессиональные педагоги не просто занимаются со своими подопечными, а делают из них настоящих звёзд. Популярностью пользуются все отделения: фортепианное, народное, художественное, теоретико-хоровое и театрально-хоровое. Сегодня мы расскажем о том, которое стало известно не только в узких кругах, но даже в России и в мире.

Поучиться у Сурикова

Юных художников Детской школы искусств без зазрения совести можно назвать мастерами кисти. Они ежегодно занимают призовые места на российских и международных конкурсах. Например, в этом году пять воспитанников Ирины Гуськовой стали лауреатами первой степени международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам». Этому преподавателю из структурного подразделения в Липицах и её 46 художникам есть, что рассказать о себе.

- Понятно, что не все станут великими пейзажистами или портретистами, - улыбается Ирина Гуськова. - Но с уверенностью говорю, что добрая половина моих учеников с отличными перспективами. Несмотря на то, что девчонок у нас занимается больше, хочу отметить одного очень талантливого мальчишку. Восьмилетний Дима Светашов пришёл ко мне три года назад. Я сначала даже и не предполагала, что его намерения окажутся такими серьёзными. Он может заглянуть ко мне в час дня и просидеть до шести, и так четыре раза в неделю, - за 15 лет работы с детьми такое рвение встречаю впервые. Рисует прекрасно в разных техниках. Через два года я готовлю его к поступлению в художественный лицей имени Сурикова. Это очень престижное заведение. Надеюсь, получится удовлетворить наши амбиции.

Шедевры гелиевыми ручками

Научить детей рисовать - не так просто, особенно когда ряды школьников пополняют малыши с самого раннего возраста. Конечно, для них создают отдельную группу, но собственную фантазию педагогам приходится частенько гнуть, как пластилин.

Как признаётся заведующая художественным отделением Светлана Лаврухина, она постоянно придумывает что-нибудь новенькое.

Одним из последних новаторств стала декоративная графика. В этой технике дети могут разгуляться не на шутку - им предлагают рисовать гелиевыми ручками и маркерами. Их от такого занятия за уши не оттащишь, тем более, что в результате получаются настоящие шедевры. Да ещё и такого размера, что у ребёнка одна голова и ботинки торчат из-за этой картины.

А самым последним писком моды стала ещё одна нетрадиционная техника, которая встречается очень редко, пастель по наждачной бумаге. Да, на ней можно рисовать, правда, этому придётся поучиться.

Ещё один молодой специалист Детской школы искусств - Ольга Шмелёва. Девушка работает здесь всего второй год, но уже активно придумывает, чем удивить детей.

- Разумеется, работаем мы по определённым программам, которых строго придерживаемся, - поясняет Ольга. - Но стараемся всегда найти возможность разбавить эту рутинную работу чем-то необычным. Например, к прошлому Новому году делали ёлочные игрушки в различных техниках, расписывали лампочки витражными красками, а к этим зимним праздникам изготовили карнавальные маски. Сначала лепили их из глины, а потом украшали в технике папье-маше.

Опыт - тоже в тренде

На художественном отделении преподают настоящие профессионалы, у всех педагогов высшее образование, так что ребёнок всегда оказывается в хороших руках.

Конечно, всякие новомодные штучки - прерогатива молодого педагогического состава. А два уважаемых преподавателя, Марина Тарасова и Василий Ярославцев, могут похвастаться огромным опытом.

Василий Ярославцев, преподаватель в пролетарской школе, как он себя в шутку называет, самый старый на отделении, за плечами имеет уже 41 год педагогической работы.

- Все новые техники, которые пробуют с учениками наши молодые специалисты, я приветствую, - улыбается преподаватель. - Да что уж таить, сам многому у них учусь. Но для себя первоочередной задачей ставлю обучение детей классическому рисунку.

Что ж, опыт из моды никогда не выходил. Тем более, что поделиться друг с другом лакомыми знаниями педагоги всегда готовы.

Пять профессиональных преподавателей за всё время существования ДШИ подарили возможность стать известными, уникальными и узнаваемыми художниками многим детям. Именно здесь закладывают прочный фундамент дальнейшего успеха школьников - диплом об окончании художественного отделения ДШИ уже не раз послужил счастливым билетом в колледжи и вузы.

25 декабря 2016