Район толкают на преступление

Обещанная губернатором уборочная техника до нас так и не добралась. Мало того, она оказалась слишком дорогой

Есть такая странная болезнь, как «делегированный синдром Мюнхгаузена» (названа по имени известного барона). Люди, страдающие от неё, приписывают зависимым от них здоровым людям разные недуги, чтобы потом их «лечить». По мнению специалистов, последующие процедуры могут нанести реальный вред пациентам поневоле. Примерно такая же ситуация сложилась и в Московской области.

Уже не первый год региональные чиновники приписывают местному самоуправлению разные несуществующие «болезни» и как бы стремятся помочь. Например, «бароны» говорят о неумении руководства муниципалитетов правильно распределять бюджет («Новый порядок» от Воробьёва») или использовать полномочия, связанные с земельными, строительными и другими вопросами. После этого проводят «операцию» и забирают эти функции себе. Вместе с деньгами.

О вранье, шулерстве и даже мошенничестве чиновников правительства Воробьёва, которые этим наносят вред поселениям и районам, говорили и все делегаты муниципалитетов Подмосковья, собравшиеся на Форуме местного самоуправления в Большевике («Гражданский протест набирает силу» ). Но очередной яркий пример делегированного варианта синдрома продемонстрировал сам губернатор региона.

В конце августа он так зарапортовался, что, говоря о необходимости единого стратегического поставщика уборочной техники для муниципалитетов, сказал, что «сейчас все муниципалитеты покупают дорожную технику у разных производителей, а можно проводить единую закупку, что позволит надеяться на предоставление значительной скидки». «Стратег», по его словам, «даст специальные условия… мы сможем экономить колоссальные деньги».

Как видно, поставщика искали так долго, что контракты о поставках были заключены только в ноябре. «Стратегом» для муниципалитетов Подмосковья оказалась компания «Белорусская техника». И в частности Серпуховскому району она обязалась поставить уборочную машину СДК-5516 до 20 декабря за сумму, составляющую почти 8 млн Р (без НДС - 6711695 Р). Однако срок вышел, а техники всё нет.

Оказалось, что «стратег» оказался банальным посредником и заказал технику на предприятии без истории - ООО «Смоленские дорожные машины». Оно было организовано только в 2014 году. За успех того года там выдавалась сборка одной машины, а также планы собрать ещё семь. При этом сам процесс сборки довольно прост. На сайте предприятия говорится: «Переоборудование машины СДК-5516 из самосвала в дорожную машину и обратно занимает не более 15 минут. Оборудование быстросъёмное…»

По какой причине происходит задержка, не ясно. Однако специалисты говорят, что единый поставщик Воробьёва оказался плохим «стратегом». К тому же они усматривают в навязанных муниципалитетам контрактах завышение цены примерно на 30%. И если посмотреть цены на сайте «Грузовик.ру», то станет ясно, что сомнения их вполне оправданны.

Ведь шасси для уборочной машины - новый самосвал «МАЗ-5516» - стоит от 2,4 млн. Р. Самая распространённая цена - 2,55 млн Р. Получается, что всё навесное оборудование и работа слесарей из Рославля обойдутся бюджету в круглую сумму - более 4 млн. Р. Чуть ли не в два раза дороже самого самосвала! Неужели эта сделка основана на коррупционной ренте - откате?

И вот ведь что непонятно. Почему губернатор лично продвигал идею о едином поставщике, который является простым посредником. Который ищет производителей с сомнительной репутацией. Который нарушает сроки. Который если и не завышает цены, то при контрактах с ним ни о какой «экономии колоссальных денег» даже и речи идти не может.

Но фишка ещё в том, что власти Подмосковья обратились к администрации Серпуховского района, чтобы последние подписали бумаги о том, что машины им якобы переданы, а в реальности технику подгонят в следующем году. В районе отвечают, что делать этого не будут, т.к. не хотят угодить в тюрьму за подобные финты. Область настаивает, приводя в пример Клинский район, где, мол, все бумаги уже подписали.

Отметим, с техникой пролетел и район, в целом, и Оболенск, которому обещали собственную машину («Торжества» в ущерб безопасности?»). А ведь скоро середина зимы…

26 декабря 2016