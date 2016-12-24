Любишь «кататься» - люби и трубы латать

Жители деревни Скрылья три дня оставались без воды, но «Водоканал-сервис» отказывался ремонтировать водопровод

На страницах «Оки-инфо» неоднократно ставились вопросы ребром о работе муниципального предприятия «Водоканал-Сервис», учреждённого мэрией Серпухова («Обслуга от Марины Беловой снова дурит. Сколько можно?»). Однако при очередной критической ситуации снова и снова возникают проблемы. Нельзя обойти вниманием и новый «кульбит» серпуховского предприятия. Ведь три дня жители деревни Скрылья из-за прорыва трубы оставались без воды. Почему?

Корреспондент «Оки-инфо» позвонил Марине Беловой - директору «Водоканал-сервис». Как только она узнала, что речь идёт об аварии в деревне Скрылья, то сразу сказала, что ремонтные работы уже ведутся, и в ближайшие час-два авария будет устранена. В то же время она заявила, что водопроводные сети являются бесхозными, гарантирующей организацией на территории является МУП «РКЭУ», а ремонтные работы должны быть возмездными - за деньги.

Однако коммунальщики района с её позицией категорически не согласны. И если вспомнить историю конфликта двух предприятий, то уже неоднократно надзорные и судебные органы понуждали «Водоканал-сервис» выполнять свои обязательства, а позиция «РКЭУ» признавалась справедливой.

И сегодня руководство районного МУП «РКЭУ» справедливо считает, что содержание водопровода и аварийный ремонт труб должен вести «Водоканал-сервис». Ведь именно это предприятие получает деньги за транспортировку воды, а значит оно и должно предусматривать расходы на ремонт водопровода. Как можно быстрее устранить аварию в деревне Скрылья должны, обязаны его работники, и никакими причинами нельзя оправдать их бездействие. Такие игры наносят вред жителям, которые уже начали топить снег, и чревато серьёзными последствиями.

Странно выглядит такая позиция «Водоканал-сервис». Предприятие собирает деньги, его работники, можно сказать, живут в том числе и за счёт потребителей деревни, но никаких обязанностей оно за собой признавать не хочет. Парадокс? Но ведь недаром говорится, любишь кататься за счёт людей, люби и их саночки возить.

24 декабря 2016