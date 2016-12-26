Покорили столицу

Двадцать медалей привезли воспитанники Детско-юношеской спортивной школы «Зубрёнок» отделения «Ока-Дэнс»

Юные спортсмены в минувшие выходные посетили танцевальный турнир «Новогодний кубок К-Данс» в Москве. Несколько сотен пар со всего Подмосковья и соседних областей приехали сразиться в заключительном танцевальном бою уходящего года. Наши спортсмены выступили успешно: положили в свою копилку 20 новых медалей.

Первые места в различных программах заняли Григорьева Альбина, пара Александра Попова и Лилии Горбатовой, пара Антона Малютина и Софьи Арцименя.

Очередное танцевальное сражение ждёт юных спортсменов теперь уже в следующем году - турнир «Снежинка 2016» пройдёт во Дворце спорта «Надежда» 10 января.

26 декабря 2016