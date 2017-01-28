В Пущине рождаются «гранаты», убивающие рак

Русские и финские учёные создали принципиально новый метод лечения болезни

Нам всё время обещают, что рак скоро будет побеждён. Остается только верить и надеяться. И продолжать следить за новыми успехами учёных.

О серьёзном шаге в этом направлении недавно рассказало издание «Journal of Controlled Release». Если в двух словах, то в одной из его научных статей говориться, что биологи и химики из России и Финляндии разработали новый тип наночастиц, которые можно заполнять лекарственными средствами и использовать для доставки веществ внутрь раковых опухолей.

Известно, что химические вещества, с помощью которых врачи борются со злокачественными опухолями, очень токсичны для остального организма. Часто бывает, что пациенты онкоклиник, даже поборов рак, не могут справиться с последствиями самого лечения.

В последние годы учёные создали несколько принципиально новых методов лечения страшной болезни, опирающихся на различные органические или неорганические наночастицы. Вот что об этом рассказывает Андрей Кудрявцев, учёный из пущинского Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

- В культуру клеток вводились наночастицы с противоопухолевым препаратом, после этого мы подвергали наночастицы либо электромагнитному, либо инфракрасному облучению. В этих условиях температура образцов повышалась, полимерное покрытие сжималось, выпуская действующее вещество из пор.

В других случаях, как поясняют Кудрявцев и его коллеги, наночастицы являются лишь средством доставки опасных молекул в опухоль, что ограничивает их действие и позволяет снизить дозу, необходимую для полного уничтожения раковых клеток. В качестве таких наночастиц могут выступать как различные органические структуры, имитирующие клетки, так и неорганические соединения, «невидимые» для иммунной системы.

А для того, чтобы лекарство не терялось во время транспортировки, наночастицы покрывают термочувствительным полимером. После того, как такие запечатанные «торпеды» введены в опухоль, лекарственный препарат «выпускают» в результате изменения свойств полимера при нагревании до температур выше 37 градусов С.

В своих экспериментах учёные продемонстрировали, что при использовании такого покрытия для наночастиц эффективность противоопухолевых препаратов многократно возрастает. Что важно, исследователи показали действенность такого способа лечения злокачественных опухолей не только на клеточных культурах, но и на живых организмах.

После однократного введения системы наночастиц с полимерным покрытием, несущей противоопухолевые препараты, отмечалось явное подавление роста карциномы и продление жизни у испытуемых животных.

Ещё одно преимущество предлагаемого способа лечения - биоразлагаемость наночастиц пористого кремния, которые могут выводиться из организма естественным путём.

В статье со ссылками на данные исследований в городе Пущино сказано, что «В дальнейшем учёные планируют оптимизировать основные параметры предложенного ими метода. Видимо, подобная терапия будет состоять из нескольких повторяющихся циклов введения наночастиц с противоопухолевым препаратом и электромагнитного облучения для инициирования выхода этого препарата. Кроме того, исследователям необходимо подобрать наиболее подходящие свойства наночастиц, такие, например, как их размер, концентрация, доза введения в организм для достижения главной цели - полного удаления злокачественной опухоли».

29 января 2017