Олейников побывал на свалке

Депутат Государственной думы с рабочим визитом посетил Серпуховский район и полигон ТБО в Съяново

Народний избранник, представляющий интересы Серпуховского района в высших эшелонах государственной власти, Юрий Олейников, встретился с главами городских и сельских поселений. На совещании он сообщил, что ныне является заместителем председателя комиссии Государственной Думы РФ, должность для депутата новая, но опыт работы в сфере управления у него есть.

Директор Куриловской гимназии Валентина Дулинская, напомнила Юрию Павловичу про проблемы посёлка, с которыми он обещал разобраться в период избирательной компании. От своих обещаний депутат не открестился, но попросил ещё одно письменное обращение к нему, уже как к депутату Государственной Думы.

Главной причиной своего визита Юрий Олейников назвал полигон в Съяново. Для него важно было понять, кто же должен проводить рекультивацию. 25 лет учредителем полигона была администрация Серпухова, но три года назад арендатор полигона ОАО «Рубеж» мошеннически перерегистрировался в другую компанию однодневку, убегая от 180-миллионого долга перед Серпуховским районом. Город так открестился от ответственности.

А «Первая гильдия» утверждает, что рекультивация у них никак не прописана. С этим и предстоит разобраться депутату. Юрий Павлович пообещал, что затребует документы по лицензированию и аренде. Возможно, к делу подключится прокуратура.

30 января 2017