Семь лет за iPhone
В воскресенье в дежурную часть серпуховской полиции поступило заявление от 26-летнего жителя Серпухова о том, что неизвестный мужчина, находясь около торгового центра на улице Красноармейская, с применением насилия похитил у него мобильный телефон марки Apple, стоимостью 27 тысяч рублей.
Выехав на место происшествия, сотрудниками полиции было установлено, что во время отдыха в питейном заведении, у потерпевшего возник конфликт с его бывшей девушкой. В ходе которого, дама сердца разорвала на шее молодого человека золотую цепочку. Это послужило причиной для вызова полиции.
На этом приключения парня не закончились. Во время выхода из кабака, незнакомый мужчина нанёс потерпевшему удар по голове, а в последствии, догнав парня стал избивать его ногами и требовать отдать мобильный телефон. Получив требуемое, злоумышленник скрылся.
Потерпевший был направлен в медицинское учреждение, где ему оказана первая медицинская помощь.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан серпухович 1982 года рождения. Злодей был доставлен в дежурную часть и дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», санкция за которую предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
31 января 2017
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