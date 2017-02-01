Ирина Луговая: «Доказывали, что понравлюсь зрителям»

Десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Ирина Луговая покорила новый для себя подиум и дала обстоятельное интервью «Оке-инфо». Сегодня - первая часть беседы.

На прошлой неделе в соцсетях спортсменки и директора ДС «Надежда» появился интригующий пост «Друзья мои, приглашаю вас посмотреть программу «Модный приговор» на Первом с моим участием, эфир 23 Января в 11.00». Весь Серпуховский район в едином порыве присел перед телеэкранами, но увидеть Ирину Луговую в новом амплуа так и не удалось - эфир перенесли на 10 февраля. Так что не пропустите. Тем не менее, мы сочли этот повод идеальным для расширенной беседы с самой известной спортсменкой в наших краях. Мы узнали о том, что происходит за кулисами популярной передачи и о том, насколько страшно, когда тебя в буквальном смысле стыдят на всю страну.

- Как вы попали на съёмки «Модного приговора»? - первый вопрос напрашивался сам собой.

- Сама я, естественно, не напрашивалась. Как всё получилось? Дело было в ноябре. Наш Дворец спорта предоставляет помещение в аренду для парикмахерской и мы хорошо общаемся с девчонками, которые там работают: косички постоянно заплетаем, делаем причёски и всё такое. Они уже давно задавали мне один и тот же вопрос: «Когда вы снимите свой спортивный костюм?». Говорю: «Да отстаньте вы от меня, мне удобно, и снимать я его не собираюсь». Потом смотрю, они какие-то взволнованные стайками по коридорам носятся. Я в недоумении, что же происходит. Признались: отправили мою анкету на передачу «Модный приговор», мол, не хотите переодеваться сами, мы вас переоденем. Ну, отправили и отправили, всё равно никто не ответит, - подумала тогда. Про этот разговор благополучно забыла. Но через несколько дней звонит девушка: «Здравствуйте, я с телепередачи «Модный приговор», хотели бы пригласить на кастинг. Если вас окончательно утвердят, будут съёмки. Согласны?». А чего отказываться-то? Согласилась, конечно. Правда, впереди меня ожидали аж несколько кастингов.

- И как проходили все эти кастинги и просмотры?

- Система отбора там и впрямь непростая. Попросили, чтобы на кастинг приехало как можно больше народа, который будет принимать участие в съёмках. Так что в Москву мы отправились целой толпой: вся парикмахерская, половина трудового коллектива, муж, дочь и сестра. Сначала узнали мою историю, потом поставили задачу доказать организаторам шоу привлекательность идеи. Мы всем семейством доказывали, что я, грубо говоря, зрителям понравлюсь. Потом пришёл ещё один продюсер, но уже рангом повыше. Мы повторили ему всё ещё раз. И только после этого появился главный продюсер. И снова тот же рассказ, по третьему кругу. Причём, можно было ругаться, перебивать друг друга. «Готовьтесь к съёмке», - в итоге сказала она нам. Так что да, наверное, в этом тоже есть своя прелесть.

- Как проходила подготовка к съёмкам?

- В течение месяца ежедневно нам с программы приходили различные задания: в каких позах и нарядах мы только не фотографировались. Потом пришлось собрать практически все свои вещи в огромную экипировочную сумку, в которую вполне могу поместиться я сама. Вот на этом этапе, честно говоря, я даже пожалела, что согласилась на съёмки, но отступать было поздно.

- Наверняка у передачи был конкретный сценарий?

- Врать не стану - конечно, был конкретный сценарий. Но он периодически менялся: сначала обвинителями были девчонки. Потом продюсер решил, что если в этой роли будет муж, то получится интереснее. А обвиняли меня в том, что я постоянно хожу в спортивном костюме, правда, к этому тоже добавили выдуманную деталь: будто ношу пиджаки мужа. До такого я ещё, конечно, не докатилась. Хотя договор, который мы с ними заключали, предусматривал, что продюсеры могут вносить свои поправки в реальную историю героини, чтобы сделать её более привлекательной для зрителя. Я абсолютно не имела ничего против того, как выглядела в начале передачи, которая, на самом деле, очень добрая и напоминает сказку про Золушку.

- Когда шли на съёмки, не боялись, что вас на всю страну будут буквально ругать, а иногда даже стыдить?

- За это совершенно не переживала. Тем более, из эфира все поймут: во всём виноват муж, так что меня особо сильно не ругали. А с другой стороны, это же не «Пусть говорят», где ты свою душу наизнанку вытряхиваешь или из тебя её вытряхивают. Да я и сама понимаю свои недостатки. Спортивный костюм женщину не красит, но груз моих повседневных забот толкает меня на то, чтобы нацепить этот наряд. Я очень позитивно отнеслась ко всем экспериментам, которые надо мной ставили. Большим разочарованием оказались каблуки. Поняла, что в обычной жизни на каблук в девять сантиметров я никогда не встану. А значит, всё, во что меня одели, перестаёт быть актуальным. Все наряды по-настоящему хороши именно под эту деталь образа. А я просто по состоянию здоровья этого сделать не смогу. Хотя в анкете указывала, что каблук должен быть не больше четырёх сантиметров.

31 января 2017