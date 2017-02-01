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В быстрые шахматы сыграют в Серпухове
Шахматный фестиваль «Серпуховский рапид-2017» - Кубок Московской области по быстрым шахматам пройдёт с 22 по 25 февраля в Серпухове.
Всероссийские соревнования по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России» 2017 года состоят из 11 региональных российских турниров, имеющих статус этапов, и финального турнира. Итоги соревнований подводятся исходя из результатов финального турнира.
Финал «РАПИД Гран-при» (ТОП-16) пройдёт с 30 ноября по 4 декабря Ханты-Мансийске.
01 февраля 2017
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