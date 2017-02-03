Застройщик в Авангарде задал стрекача

Фирма «КСГ» не сдала дом в эксплуатацию, но официально в суде отказалась исполнять свои обязательства перед дольщиками

«Ока-инфо» уже обращалась к острой теме о недостроенных домах в посёлке Авангард («Авангард. Кидок. Недострой», «Застройщики из Авангарда на грани банкротства?»). В этих материалах говорилось, что фирмы-«двойняшки» - «КСГ» и «КСГ+», фактическим хозяином которых является Владимир Копылов, поставили дольщиков в чрезвычайно сложное положение. Люди до сих пор не могут оформить квартиры в собственность, за которые уже заплатили. При этом застройщик вводил их в заблуждение, указывая в своих объявлениях, что… «дом сдан». На деле это далеко не так.

Попытка руководства «КСГ» переложить свою ответственность и последствия своих же недобросовестных действий на администрацию Серпуховского района в арбитражном суде с треском провалилась. 15 ноября 2016 года Фемида не нашла законных оснований для продления договора аренды на земельный участок, используемый под застройку. В решении суда говорится: «требования ООО «КСГ» являются необоснованными и не подлежат удовлетворению». Кроме того, суд предложил застройщику следовать правилам, установленным Земельным кодексом.

Однако вместо того, чтобы действовать по закону, горе-строитель отказался исполнять свои обязательства и задал стрекача. В январе стало ясно, что дольщикам самим придётся расхлёбывать горькую кашу, которую заварил Копылов. В своём официальном отказе от иска, желая, видимо, избежать последствий судебного решения от 15 ноября, застройщик пишет: «Обращение самих участников долевого строительства за судебной защитой своих прав является наиболее целесообразным и правильным путём разрешения земельного вопроса».

Впрочем, от фактов нарушений застройщика, установленных судом первой инстанции, не поможет откреститься даже его отказ от иска. И 29 дольщиков, вложения которых по вине «КСГ» оказались сверх всякой меры рисковыми, а ожидания были обмануты, имеют возможность потребовать оплатить свои убытки и издержки от самого застройщика. К тому же 11 февраля минувшего года серпуховский суд в лице Валерия Коляды уже принимал решение в пользу одного из них. В нём учитывались не только расходы на ремонт, но и компенсация морального вреда. Речь шла и об уменьшении покупной цены квартиры. Это было бы справедливо, так как, по мнению специалистов, людям придётся самим организовывать экспертизу и в дальнейшем рассчитывать только на себя.

Однако новый год застал в суде и другую «двойняшку» Копылова - «КСГ+». Ведь ещё 8 декабря суд по заявлению администрации Серпуховского района возбудил дело о признании этой фирмы несостоятельной. По договору аренды ещё одного земельного участка от 8 декабря 2009 года застройщик задолжал более 568000 Р. Правда, 30 января представитель «КСГ+» неожиданно попросил о мирном разрешении спора. Кредитор возражать не стал, и поэтому суд дал застройщику время на оплату своего долга и отложил процесс до 27 марта.

Такое неожиданно покладистое поведение «двойняшки» может быть объяснено тем, что 11 января 2017 года суд принял от администрации района ещё один иск к «КСГ+». На этот раз речь идёт о взыскании долга, сумма которого составила почти 90000 Р. Однако кое-кто указывает, что таким застройщика сделали громкие публикации «Оки-инфо».

Ведь известно, что представительница Копылова - госпожа Сафронова и в суде, и в администрации района, и в офисе судебных приставов бахвалилась своей «крышей» в местном отделении ФСБ и ссылалась на то, что у неё там налажены контакты. Однако её эскапады оказались опасными - прежде всего для самих «контактов».

После того, как представители спецслужб начали строить помехи правосудию, изымая документы исполнительного производства по делу о задолженности «КСГ+», в «Оке-инфо» эти факты были преданы гласности и тут же стали достоянием общественного мнения («Жариков наехал на Шелудякова, Талдая и Шестуна» , «Перелом Кости»). В этих публикациях прямо говорилось и о недобросовестном застройщике Владимире Копылове, и о «мадам Сафроновой».

Именно они пытались выкручивать руки сотрудникам районной администрации, «выбивая» незаконный договор об аренде земли. Но оказалось также, что именно из-за лживого поклёпа Копылова представители ФСБ в сопровождении автоматчиков бегали по Серпуховскому району. Ложная информация мошенников заставила их изъять документы, находящиеся… в открытом доступе.

В общем, заседание продолжается.

05 февраля 2017