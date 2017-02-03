Вопрос - ребром

Сколько стоил ремонт в кабинете Жарикова?


Жариков дал «Оке-инфо» одно-единственное интервью. Большая его часть прошла в кабинете главы. Когда мы попросили о фотосессии в кабинете, получили отказ.

- Просто не тот кабинет, чтобы показывать его на страницах газеты, - сказал Жариков.

- В Подольске кабинет был лучше?

- Обязательно отвечать? Лучше.

Недавно же на городском сайте появилась фотография обновлённого кабинета. Сейчас он выглядит так, что и кабинетом-то его сложно назвать. Не хуже губернаторского. Пользователи различных серпуховских форумов предположили, что такой ремонт мог обойтись примерно в пять миллионов рублей. Интересно, за чей счёт был сделан ремонт?

И раз уж разговор зашёл о ремонте, многим наверняка будет интересно узнать, во сколько обошлись ремонты в администрации.

- Если мы говорим, что фойе - это примерно пять миллионов, то фасады мне посчитали - 29 миллионов, - откровенничал Жариков всё в том же интервью.

06 февраля 2017



Социальные комментарии Cackle
В Пущине появятся 8 инвесторов
Тина Димова
В Пущине появятся 8 инвесторов
Митинг в Чехове
Юрий Колыванов
Митинг в Чехове
На «РАТЕПе» сокращают рабочий день
Михаил Евсеев
На «РАТЕПе» сокращают рабочий день
В гибели малыша разберётся Следственный комитет
Максим Кот
В гибели малыша разберётся Следственный комитет
Многодетным помогут
Максим Кот
Многодетным помогут
В районе сгорела баня
Максим Кот
В районе сгорела баня
dachniihozjain1







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).