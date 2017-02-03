Вопрос - ребром
Сколько стоил ремонт в кабинете Жарикова?
Жариков дал «Оке-инфо» одно-единственное интервью. Большая его часть прошла в кабинете главы. Когда мы попросили о фотосессии в кабинете, получили отказ.
- Просто не тот кабинет, чтобы показывать его на страницах газеты, - сказал Жариков.
- В Подольске кабинет был лучше?
- Обязательно отвечать? Лучше.
Недавно же на городском сайте появилась фотография обновлённого кабинета. Сейчас он выглядит так, что и кабинетом-то его сложно назвать. Не хуже губернаторского. Пользователи различных серпуховских форумов предположили, что такой ремонт мог обойтись примерно в пять миллионов рублей. Интересно, за чей счёт был сделан ремонт?
И раз уж разговор зашёл о ремонте, многим наверняка будет интересно узнать, во сколько обошлись ремонты в администрации.
- Если мы говорим, что фойе - это примерно пять миллионов, то фасады мне посчитали - 29 миллионов, - откровенничал Жариков всё в том же интервью.
06 февраля 2017
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