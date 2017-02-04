Экс-главбух Данковскй администрации подозревается в получении взятки
Женщине инкриминируют три эпизода перевода денег от подрядчиков
Уголовное дело по подозрению в получении взятки возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера Данковского поселения Ирины Бушуевой. Как стало известно «Оке-инфо», женщина вымогала деньги у предпринимателя и поселкового депутата Владимира Туреева. Последний обратился с жалобой к главе Серпуховского района Александру Шестуну, который, в свою очередь, связался с ОБЭПом и сообщил о случае коррупции. Бухгалтер была взята в разработку силовикам. При проверке её банковского счёта были обнаружены денежные переводы ей от других подрядчиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемую удалось подловить на попытке вымогательства. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 290 часть 2 УК России (получение взятки) по трём эпизодам. Учитывая, что суммы взяток были несущественными, подозреваемой может грозить штраф и лишение права занимать определённые должности до трёх лет.
04 февраля 2017
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