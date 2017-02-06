Подходящее время для войны

Главный редактор - о работе в Серпухове и свистящих информационных снарядах

Когда после шести лет работы в спортивной журналистике в ненавистной мне Москве я вернулся в родной и безумно любимый мной Серпухов, честно, даже представить не мог, что тут может быть интересно работать. Все-таки городишко у нас относительно скромный, провинциальный, если не брать в расчёт 90-е, когда через неделю на улицах мочили разных бизнесменов и прочих знаменательных личностей. Особенно запомнилось, как к моей маме, учителю русского и литературы, ходила заниматься девушка (запах её духов помню даже сейчас, хоть тогда мне было лет 10-12), а потом она как-то не пришла. Выяснилось, что её и всю её семью - а жили они в болгарском доме - по жесткому вырезали какие-то отморозки.

...Было примерно пять месяцев передышки - в это время я с батей и другом доделывал ремонт в квартире, где сейчас живу. Отдых, расслабуха, мысли о том, чтобы вернуться в Москву, снова заниматься спортивной журналистикой. Но как-то не сложилось - на дворе разгар кризиса, и всех только увольняли, а не принимали на работу. Это потом поступили 3-4 предложения вернуться в столицу, но было уже поздно. Затянуло. И сейчас, когда я уже почти два года проработал в «Оке-инфо», понимаю, что до этого, по сути, занимался чем-то чуждым. Да, возможно, в один день я вернусь, но писать про гопников-футболистов, мучить интервью с людьми, не способными связать два слова, это как-то неправильно. Так кажется сейчас, когда освоился в этой каше, и особенно когда в город зашли абсолютно чужие и невразумительные для меня люди, которые настолько, на мой взгляд, безграмотны, что гадят даже себе под ноги. Об этом в конце.

Так вот, тут страсти кипят нешуточные вовсе. Помню моменты, когда я в «Советском спорте» спрашивал у Газзаева и Ефремова про Мамуку. И ведь даже волновался тогда. А тут каждый второй - мамука, а то и похлеще. И если тот, вроде как, договорняки организовывал, то тут плюют в душу каждому жителю, организовывая договорняки такого уровня, что футбольным функционерам и не снилось.

А так, в целом, хорошо, когда идёт заруба. Газета цветет. Новости пролетают как снаряды. Враги икают и ёжатся. На душе тепло и радостно. И что самое приятное, ты понимаешь, что тут тьма индивидов куда хлеще или хуже тебя. Вот взять хотя бы последний сюжет местного телевидения. Ну пошутил районный депутат над городскими чудаками, портящими ему жизнь, «влупил» на здание стяжку с изображением городской администрации. Так в пятницу вечером подняли всех сотрудников этого странного городского ТВ, которое тут, кстати, никто не смотрит, кроме сотрудников администрации, и заставили сделать об этом сюжет. Ну неужто у людей нет мозгов??? Они жесточайше пропиарили тех, кто нагадил им перед парадной дверью! И бегают такие радостные, подкидывают экскременты в воздух и улыбаются. Сказочная картина. Город, в котором по воле случая живут лучшие люди на планете и самые волшебные чудилы во вселенной. И да, посмотрите сюжет местного ОТВ, чтобы понять масштаб трагедии. Боюсь, там никакое переливание свежей крови от вируса маразма не спасет. Аллилуйя!

06 февраля 2017