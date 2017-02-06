На «чёртовом перекрёстке» не везёт даже мошенникам
Затея жуликов по имитации ДТП с треском провалилась
Любопытная картина оказалась в поле зрения камер проекта «Безопасный Серпухов». 6 февраля, в 10.13 на пересечении улиц Революции и Чехова, два автомобилиста решили обмануть сотрудников страховой компании, имитировав ДТП. Однако ребята, по всей видимости, не знали, что за ними следит камера видеонаблюдения. Казалось бы, всё идеально рассчитано. Они выехали на перекрёсток задним ходом, аккуратно по команде помощника расставили машины, выставили знаки аварийной остановки и стали дождаться прибытия ДПС. Прибывший на место происшествия сотрудник дорожно-постовой службы выполнил все необходимые предписания, авария была зафиксирована. Только после обнародования видео, мошенникам вряд ли повезёт в страховой. А вот ответить перед судом по статье 159.2. «Мошенничество при получении выплат» жуликам скорее всего придётся.
06 февраля 2017
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