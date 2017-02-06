У 91-летнего старика украли трехколёсный скутер

Следуя по маршруту патрулирования по улице Советской, внимание сотрудников серпуховского отделения Росгвардии привлёк мужчина, передвигающийся на трехколёсном мопеде. Данный вид транспорта не пригоден для использования в зимний сезон, это и послужило причиной для его остановки.

За рулём скутера находился сорокалетний житель Серпухова. Документы на данное транспортное средство у мужчины отсутствовали, в связи с чем он был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, задержанный похитил мопед из сарая 91-летнего мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России (кража). Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

07 февраля 2017