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У 91-летнего старика украли трехколёсный скутер
Следуя по маршруту патрулирования по улице Советской, внимание сотрудников серпуховского отделения Росгвардии привлёк мужчина, передвигающийся на трехколёсном мопеде. Данный вид транспорта не пригоден для использования в зимний сезон, это и послужило причиной для его остановки.
За рулём скутера находился сорокалетний житель Серпухова. Документы на данное транспортное средство у мужчины отсутствовали, в связи с чем он был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, задержанный похитил мопед из сарая 91-летнего мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России (кража). Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.
07 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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