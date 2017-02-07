Омывайка с ядом

Серпуховский Роспотребнадзор назвал фирмы стеклоомывающих жидкостей с опасным сюрпризом

Территориальными отделами Роспотребнадзора были проведены расследования, поводом для которых стала поступающая информация о стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержание метанола значительно превышает установленные нормативы. По адресам, указанным на этикетках, никаких предприятий по производству данных товаров не обнаружилось.

Продукцией, опасной для здоровья при её использовании, признаны:

- незамерзающая жидкость для омывателя стекол «SNOW QUEEN» -30С (производитель ООО «Компания «Авто-Порт», Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1-б, корп. 8, дата изготовления 4 квартал 2016)

- стеклоомывающая жидкость «NORD STREEM-25» марки «Вьюга» (производитель ООО «ИнформПрогресс», МО, Мытищинский район, пос. Юдино), дата изготовления - 12.2016.

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая Эльбрус (производитель - ООО «РусПромСервис», Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крылова, вл. 10-в), дата изготовления - 3 квартал 2015).

07 февраля 2017