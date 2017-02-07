Наши лыжники едут покорять «Лыжню России»
Любители зимних видов спорта Серпуховского района, Серпухова, Пущина и Протвина готовятся принять участие в девятнадцатом старте «Лыжни России». По предварительным данным их набирается почти 70 человек. А всего, по словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, на Всероссийскую лыжную гонку соберутся свыше 25 тысяч участников.
«Лыжня Росси проходит ежегодно с 1982 года. Это самое масштабное по количеству человек и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие в мире. Причём возраст участников значения не имеет. Для каждой возрастной дистанции подбираются соответствующие дистанции. Старт запланирован на 11 февраля. Её адрес неизменён: Дмитровский район, город Яхрома, спортпарк «Волен».
Как заверил министр, к встрече участников всё готово. Бесплатные шаттлы будут курсировать от станции «Яхрома» до места проведения и обратно. Для тех, кто прибывает на личном транспорте, организована парковка на 2 тысячи мест для легковых автомобилей и 50 автобусов.
«Более тысячи сотрудников правоохранительных органов займутся обеспечением безопасности участников, а также свыше 150 волонтёров будут задействованы в ходе мероприятия. Для удобства участников установлены камеры хранения для личных вещей. На территории откроются работать точки питания и полевые кухни. Для участников и групп поддержки будет организована развлекательная программа», - добавил Терюшков.
Серьёзные призы добавят гонке драйва. По одному участнику, показавшие лучший результат среди мужчин и женщин, получат приз - автомобиль.
08 февраля 2017
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