Серпуховичам покажут картины КГБшника

Выставка «Земля в сияниях небесных» открывается сегодня в Музейно-выставочном центре

Вы когда-нибудь видели, как рисует бывший сотрудник спецслужбы? Нет? Тогда у вас есть уникальная возможность. Сегодня, 8 февраля, в Музейно-выставочном центре (МВЦ) открывается выставка живописи бывшего сотрудника КГБ СССР (ФСБ) Виктора Комиссарова.

Несмотря на то, что он почти 40 лет был на госслужбе (1973 - 2012), свою мечту стать художником осуществил ещё в 1980, поступив в студию военных художников им. Грекова (мастерская Марка Домащенко).

Свои работы Виктор Комиссаров неоднократно выставлял на тематических выставках, состоялись две персональные.

Уже сегодня серпуховичи смогут увидеть живую русскую природу на полотнах художника. Это же и вправду интересно, как видит мир вокруг себя сотрудник спецслужбы, который отдал долгу почти полвека своей жизни.

Презентация выставки состоится 16 февраля в два часа дня. Продлится экспозиция до 3 марта.

08 февраля 2017