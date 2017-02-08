Ядовитый дым свалки нас травит не спеша

Серпуховская прокуратура не видит нарушителей в упор

Вечером, 7 февраля, жители Серпухова вновь стали жертвами ядовитой газовой атаки. Примерно после 19.00 подул северный ветер и город накрыла пелена и вонь с горящего полигона ТБО. Правда, как только ветер меняется на южный, от дыма начинают задыхаться жители Васильевского и Пролетарского поселений в Серпуховском районе. Все знают виновников этого систематического нарушения прав граждан на чистый воздух. Их можно назвать сразу.

Это - Компания «Первая гильдия», эксплуатирующая полигон «Съяново-1» сегодня, и мэрия Серпухова, владевшая свалкой более 25 лет, а потом бросившая гору мусора, даже не сделав вид, что приступала к рекультивации отравленных земель и лесов. Но то же самое, как стало известно, планируют сделать и нынешние эксплуататоры свалки, которые до сих пор не имеют на руках проекта восстановления природных ресурсов района.

Необходимо подчеркнуть, что по всем, как говорится, божеским и людским законам отвечать должна администрация Серпухова. Именно она была инициатором создания свалки, владея землёй… бесплатно. Только в новом тысячелетии - и то не сразу - за аренду земли государство заставило платить. Однако мэрия нашла компанию ОАО «Рубеж», которой город формально и вручил ключи от свалки, став при этом её учредителем и назначая генеральных директоров.

Недавно, после изменения земельного законодательства и муторного судебного процесса, администрации Серпуховского района удалось вернуть права на землю под свалкой. Только после этого район потребовал от «Рубежа» вернуть и причитающиеся местному бюджету деньги за аранеду. Суд согласился с суммой иска - 180 млн Р. Но городские чиновники провели ловкую махинацию и юридически утопили фирму «Рубеж», слив его с какой-то фирмой-однодневкой - в Новосибирске.

Скорее всего, руководство «Первой гильдии» поступит аналогично, обанкротив контору, оно просто растворится где-то на бескрайних просторах России-матушки, оставив свалку без рекультивации. Но пока хозяева полигона тут. Однако прокуратура бездействует. Несмотря ни на массовое нарушение прав людей на благоприятную окружающую среду, ни на то, что установлена схема махинации чиновников, укравших деньги, ни на опасность того, что ныне несущие ответственность люди тоже могут от неё сбежать. По сей день никто не посажен и не задержан, уголовных дел не возбуждено, долги не возвращены. В общем, не прокуратура, не «око государево», а камень лежачий, мохом поросший. Кажется, даже слёзы детей, истекающие из глаз от едкого дыма, просочиться под него не в состоянии. И! Отравление серпуховичей - продолжается!..

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08 февраля 2017