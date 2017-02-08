Без Жарикова скучно

Оперативное совещание в отсутствие мэра Серпухова (он находится в отпуске) оказалось не столь содержательным, как обычно


На повестку дня сегодня было вынесено всего несколько вопросов. Первым делом говорили о внедрении на территории города единой платёжной карты «Стрелка». Как выяснилось, с распространением такой формы оплаты в общественном транспорте не всё так гладко.

Одним из факторов, препятствующим распространению этого продукта, начальник отдела по транспортному обслуживанию населения и связи Никита Сосна назвал отсутствие возможности реализации карты у частных перевозчиков. Он же и заявил, что, возможно, в ближайшем будущем «Стрелку» мы станем приобретать и через МФЦ, как это практикуется в нескольких подмосковных городах.

- Несмотря на популярность карт «Стрелка», существует и проблема трудности их использования, - говорит Никита Сосна. - Например, ей нельзя пользоваться больше 10 раз в день. Плюс одной картой невозможно расплатиться за проезд сразу нескольким людям. Карта срабатывает повторно лишь спустя 5-90 минут.

Заместитель мэра Алексей Воробьёв, которому пришлось в отсутствие Жарикова вести оперативку, вопросы всех возможных нововведений в использовании карты «Стрелки», в том числе вероятного создания мобильного приложения, попросил держать на контроле.

Второе, что прозвучало на оперативке, даже вопросом или проблемой не назовёшь. Все присутствующие просто выслушали информацию о деятельности представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области по Серпухову и Серпуховскому району Ирины Котовой.

Завершилось совещание традиционным докладом директора МУ «АСС «Юпитер» Андрея Павлова об оперативной обстановке в Серпухове за прошедшую неделю.

 

08 февраля 2017



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