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Социальные комментарии Cackle
Логово охотника подлежит сносу
После ряда публикаций в СМИ о незаконном размещении ряда зданий в непосредственной близости от кромки Оки (окрестности деревни Турово), серпуховская прокуратура начала проверку. В результате чего прокурор Роман Денисов предписал следующее: С целью освобождения незаконно занятых земель неустановленными лицами необходимо, в порядке ст. 222 Гражданского кодекса России, уведомить через официальные источники информации о предстоящем сносе построек. Властям Серпуховского района предстоит установить рядом с домиками щит с информацией о предстоящем демонтаже незаконных объектов.
По закону, если хозяин домиков не заявит о себе, все здания на побережье пойдут под ковш экскаватора.
09 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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