Довольны ли вы полицией?

Известные горожане и простые люди региона отвечают на вопрос: «Удовлетворены ли вы работой местных правоохранительных органов?»

Денис Тананин, юрист:

- Полностью неудовлетворён по причине низкой компетенции сотрудников. Если говорить, например, о таких серьёзных структура как Следственный комитет или Городская прокуратура, то там работники отличаются знанием своего дела. А сотрудники полиции, как правило, очень и очень некомпетентные товарищи, плохо знающие не только законы вообще, но и свои должностные инструкции. На своем веку я повидал много примеров вопиющих нарушений со стороны правоохранителей.

Сергей Турьев, главврач Больницы Пущинского Научного Центра РАН:

- Могу говорить только за отдел полиции города Пущино. Их работой полностью удовлетворён. Там трудятся исполнительные и компетентные люди. На Совете депутатов города, в котором я состою, было единогласно принято решение о том, что бы направить в адрес руководителя отдела Алексея Харькова благодарственное письмо по итогам работы. Нашей больнице, как лечебному учреждению вполне комфортно взаимодействовать с полицией и решать рабочие вопросы.

Юлия Фёдорова, руководитель конно-спортивного клуба «Пегас»,

- У нас в Протвино правоохранительные органы работают отвратительно. В частности, полиция. Лично я стараюсь держаться подальше от любых контактов с правоохранительными органами, чтобы не портить себе нервы, но по рассказам знакомых, трудятся протвинские полицейские «спустя рукава». Чаще всего жалуются на их непрофессионализм и неоперативность.

Ольга Сёмушкина, молодая мама:

- С прокуратурой или Следственным комитетом сталкиваться не пришлось, а вот работа серпуховской полиции совсем не удовлетворяет. Меня регулярно избивал теперь уже бывший муж. Я несколько раз приходила к участковому, пыталась написать заявление, но всегда получала отказ. Участковый говорил, что на мне не видно побоев, вот когда появятся, тогда и приходи. Оперативности тоже никакой, то машин нет, то все наряды на вызовах, а иногда от скорости их работы зависит жизнь человека.

Александр Назаров, менеджер по интернет-продвижению:

- Скорее да, чем нет. К счастью, сталкиваться мне приходится только с сотрудниками ГИБДД. Вот про них я и могу сказать. Наши местные гаишники достаточно вежливые и тактичные. Мне приходится много кататься по другим регионам и часто общаться с представителями ДПС, так вот таких воспитанных, как у нас, мало, где встретишь.

10 февраля 2017