Довольны ли вы полицией?
Известные горожане и простые люди региона отвечают на вопрос: «Удовлетворены ли вы работой местных правоохранительных органов?»
Денис Тананин, юрист:
- Полностью неудовлетворён по причине низкой компетенции сотрудников. Если говорить, например, о таких серьёзных структура как Следственный комитет или Городская прокуратура, то там работники отличаются знанием своего дела. А сотрудники полиции, как правило, очень и очень некомпетентные товарищи, плохо знающие не только законы вообще, но и свои должностные инструкции. На своем веку я повидал много примеров вопиющих нарушений со стороны правоохранителей.
Сергей Турьев, главврач Больницы Пущинского Научного Центра РАН:
- Могу говорить только за отдел полиции города Пущино. Их работой полностью удовлетворён. Там трудятся исполнительные и компетентные люди. На Совете депутатов города, в котором я состою, было единогласно принято решение о том, что бы направить в адрес руководителя отдела Алексея Харькова благодарственное письмо по итогам работы. Нашей больнице, как лечебному учреждению вполне комфортно взаимодействовать с полицией и решать рабочие вопросы.
Юлия Фёдорова, руководитель конно-спортивного клуба «Пегас»,
- У нас в Протвино правоохранительные органы работают отвратительно. В частности, полиция. Лично я стараюсь держаться подальше от любых контактов с правоохранительными органами, чтобы не портить себе нервы, но по рассказам знакомых, трудятся протвинские полицейские «спустя рукава». Чаще всего жалуются на их непрофессионализм и неоперативность.
Ольга Сёмушкина, молодая мама:
- С прокуратурой или Следственным комитетом сталкиваться не пришлось, а вот работа серпуховской полиции совсем не удовлетворяет. Меня регулярно избивал теперь уже бывший муж. Я несколько раз приходила к участковому, пыталась написать заявление, но всегда получала отказ. Участковый говорил, что на мне не видно побоев, вот когда появятся, тогда и приходи. Оперативности тоже никакой, то машин нет, то все наряды на вызовах, а иногда от скорости их работы зависит жизнь человека.
Александр Назаров, менеджер по интернет-продвижению:
- Скорее да, чем нет. К счастью, сталкиваться мне приходится только с сотрудниками ГИБДД. Вот про них я и могу сказать. Наши местные гаишники достаточно вежливые и тактичные. Мне приходится много кататься по другим регионам и часто общаться с представителями ДПС, так вот таких воспитанных, как у нас, мало, где встретишь.
10 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).