Пущинские учёные нашли лекарство от старости

В ИТЭБ РАН открыли способ замедлить необратимый физиологический процесс

Все мы понимаем, что нас всех в конечном итоге ждёт такое неизбежное явление, как старость. Но кто из нас не мечтает, чтобы она наступила как можно позднее.

Разумеется, благодаря достижениям современной медицины продолжительность жизни человека уже сильно увеличилась, разработки в этой области не прекращаются. Одним из последних стало открытие, которое сделали учёные из пущинского ИТЭБ РАН - они исследовали процесс старения на внутриклеточном уровне и обнаружили новый механизм его замедления в митохондриях.

В процессе старения митохондрии, в связи с нарушением деятельности ферментов дыхательной цепи, а также по ряду других причин, начинают генерировать большое количество активных форм кислорода. При их накоплении развивается окислительный стресс.

Защитить клетки от губительного влияния активных форм кислорода могут антиоксиданты - вещества, которые подавляют окислительный стресс и таким образом уменьшают связанное со старением разрушение митохондрий и повреждение клеток.

В качестве такого антиоксиданта учёные из ИТЭБ РАН предлагают мелатонин, гормон, отвечающий за суточные ритмы организма.

Длительный приём мелатонина даже у старых животных улучшает функции митохондрий, - отметили старшие научные сотрудники лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН Ольга Крестинина, Юлия Бабурина и Ирина Одинокова.

Так что вполне можно помечтать о том, что в скором будущем в 70 лет мы не будем похожи на стариков.

10 февраля 2017