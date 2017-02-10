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Социальные комментарии Cackle
У педагогов снова конкурс
«Методическая разработка урока (занятия)» - тема конкурса, который стартовал 10 февраля в Серпуховском районе. Организован он ассоциацией лучших педагогических работников и районным учебно-методическим центром для обобщения и распространения передового педагогического опыта.
Участвовать в нем предложено всем учителям. К началу конкурса 76 человек уже представили свои методические разработки. Лучшие будут отобраны к 28 февраля, когда и будут объявлены итоги.
12 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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