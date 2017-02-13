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Дневной стационар расширили и открыли
В минувшую пятницу в протвинской МСЧ №174 открылся обновлённый дневной стационар. Хотя впору говорить о полном преобразовании этого уголка медучреждения. Все-таки вместо двух коек здесь появились сразу девять.
Как рассказал на открытии стационара глава города Валерий Борисов, в 2005-м году здесь и двум койкам едва место нашлось. Теперь же, после недавнего капремонта здания, появилась возможность значительно расширить площадь, сделав ее современной с медицинской точки зрения и комфортной для пациентов.
13 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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