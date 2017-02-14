Сбитый мужчина доставлен в больницу

Сегодня утром в Серпухове водитель сбил пешехода на зебре 


Авария произошла около восьми часов утра. Водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», не заметил пешехода в районе действия зебры и сбил его. Это произошло по улице Борисовское шоссе, дом 37, напротив суши-бара «Минаки».

В результате молодой мужчина был госпитализирован в серпуховскую больницу имени Семашко с травмами различной степени тяжести.

Теперь водителю придётся не только попрощаться со своими правами, но и понести административную, а, может, и уголовную ответственность.

Но нельзя забывать, что в таких ситуациях виноваты не всегда лишь водители. Пешеходам тоже стоит быть внимательнее, пересекая проезжую часть, а в тёмное время суток не забывать про светоотражающие элементы. 

14 февраля 2017



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