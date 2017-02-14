Сбитый мужчина доставлен в больницу
Сегодня утром в Серпухове водитель сбил пешехода на зебре
Авария произошла около восьми часов утра. Водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», не заметил пешехода в районе действия зебры и сбил его. Это произошло по улице Борисовское шоссе, дом 37, напротив суши-бара «Минаки».
В результате молодой мужчина был госпитализирован в серпуховскую больницу имени Семашко с травмами различной степени тяжести.
Теперь водителю придётся не только попрощаться со своими правами, но и понести административную, а, может, и уголовную ответственность.
Но нельзя забывать, что в таких ситуациях виноваты не всегда лишь водители. Пешеходам тоже стоит быть внимательнее, пересекая проезжую часть, а в тёмное время суток не забывать про светоотражающие элементы.
14 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).