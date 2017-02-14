Как выбрать смеситель для раковины

Смесители на кухню: современные решения и особенности выбора

Установленный в кухне смеситель должен выдерживать достаточно активный режим эксплуатации. Его используют для мытья рук, посуды, продуктов, что требует удобного конструктивного решения для всех функциональных элементов. Также важно выбрать материал изготовления сантехнического приспособления, что также повлияет на длительность эксплуатации смесителя.

Особенности конструкций

Любой покупатель сможет приобрести в магазине сантехники смеситель для питьевой воды с такими конструктивными особенностями:

традиционные однорычажные модели - ими пользуется большая часть потребителей; удобные рычаги с лёгким ходом позволяют быстро и чётко регулировать напор горячей и холодной воды; поэтому смешанная струя имеет подходящую температуру и отличается экономичным расходом ресурса;

двухвентильные модели - отличный вариант для оформления кухни в стиле Ретро или Классик; полуоборотные вентили с кратким ходом значительно ускоряют процесс смешивания потоков;

бесконтактная сантехника -- относится к современным разработкам и основывается на действии встроенного инфракрасного датчика; устройство реагирует на движение руки и пропускает струю воды заранее настроенной температуры.

Последний вариант конструкций не является новинкой. На рынке инфракрасный смеситель представлен узким модельным рядом, что объясняется высокой стоимостью разработок.





Некоторые бренды представили гибридные модели, у которых допускается смешанное управление с помощью вентилей или ИК датчиков. Такие смесители оборудованы двойным изливом с отдельным функционалом (автомат и рукоятка).

Подбор формы излива

Это важный параметр устройства в эстетичном плане и с точки зрения эргономичного использования. При расчёте падения потока воды струя должна направляться в центр раковины.



Носик излива может располагаться:

на низком уровне - не всегда позволяет удобно управляться с мытьём объёмной утвари; в среднем положении - считается оптимальным вариантом для стандартного назначения смесителя; высокая форма излива станет причиной постоянных брызг при включенном напоре.

В процессе выбора рекомендуется учитывать и глубину чаши мойки.

Смесители с поворотом

Параметр угла поворота прямо пропорционален степени удобства использования кухонного смесителя. В недорогих моделях излив можно повернуть на 140°. Боле дорогие конструкции допускают разворот на 108°. Престижные бренды предлагают модели с полным оборотом вокруг оси. Последним вариантом удобно пользоваться владельцам кухонных гарнитуров с «рабочим островом».



Для двойных или тройных моек предлагается гибкий смеситель с выдвижным шлангом в качестве излива. Гибкая трубка выдвигается на расстояние до 1 м и позволяет удобно набрать воду в ведро, большую кастрюлю или другую ёмкость. В обычной раковине под таким краном удобно мыть объёмные овощи, фрукты.

Материал изготовления

В процессе выбора модели кухонного смесителя покупателям предлагаются конструкции из разных металлических сплавов.

Эмалированные изделия достаточно эстетичны и сильно восприимчивы к механическим повреждениям. Никелированные краны часто вызывают аллергические реакции в процессе тактильного контакта с кожей рук. Сплавы с имитацией золотой поверхности необходимо постоянно чистить и беречь от ударов. Такие модели вписываются не в каждый интерьер. Классические латунные агрегаты остаются востребованными в любом ценовом сегменте. А дополнительный слой хрома обеспечивает антибактериальное покрытие и длительную эксплуатацию смесителя.

При выборе смесителя важно подобрать конструкцию, удобную в использовании и подходящую под обустроенный интерьер кухни.

12 февраля 2017