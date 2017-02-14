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Пропала девушка
Серпуховская полиция разыскивает Алину Устинову, 1998 года рождения. Она ушла из дома вчера, 13 февраля, и до настоящего времени её местонахождения не установлено.
На вид девушке: 17-19 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые длинные.
Была одета в шапку серого цвета с «кошачьими» ушками, болоньевое пальто тёмно-синего цвета с оранжевыми вставками по бокам, брюки черного цвета зауженные, полусапоги черного цвета на невысоком каблуке.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Устиновой А.А., просьба сообщить по телефонам дежурных частей: «102», «112», +7-(4967)-35-26-23, +7-(4967)-35-46-60, Пущино: +7-(4967)-73-05-35 или 35-31-97.
14 февраля 2017
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