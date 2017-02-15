Пьедестал делили юные гимнасты

В Пущине прошли состязания юных гимнастов Московской области «Подмосковные надежды». Участвовали в них 120 спортсменов из 14 муниципальных образований региона, в которых именно гимнастике уделяется максимальное внимание.

Юлия Щербинина - директор ДЮСШ и главный судья соревнований отметила, что к соревнованиям допускались далеко не новички, а спортсмены-разрядники в возрасте от 9 до 12 лет. Победители и призёры получили грамоты и медали министерства физической культуры и спорта Московской области. Впереди у них - всероссийские соревнования «Олимпийские надежды».

В пятёрку сильнейших вошла воспитанница Пущинской спортшколы Дарья Щехорская. Еще одна гимнастка из наукограда - Анастасия Макарова завоевала бронзовую медаль по программе первого разряда. Подготовили гимнасток Ольга Андрюшина и Юлия Щербинина.

15 февраля 2017