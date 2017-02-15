Игорь Цапов: «Ели змей. Вкусные»

Накануне годовщины вывода войск из Афганистана мы встретились с руководителем серпуховского отделения «Боевого братства» и поговорили о том, какой он запомнил ту войну.

Первая часть беседы

- Вы несколько раз повторили слово «духи». Отношение к врагам было как к условному противнику?

- Там об этом не думаешь - человек, не человек, какой человек. Там либо ты, либо тебя. Тяжело, видимо, тогда, когда у тебя есть пару секунд посмотреть в глаза перед выстрелом. Но обычно мы просто палили по огневой точке, откуда стреляли в нас. Близко стрелять в человека мне не приходилось. Да и тем, с кем я служил, тоже. Только раз у ручья встретились с духами лицом к лицу, и они, и наши спустились воды набрать. Они стали палить, ранили парня, ну и второй наш их уложил. Когда тут думать о человеколюбии? Кстати, у той истории памятное для меня продолжение. У парня было ранение в глаз осколком камня, я ему оказал помощь, забинтовал оба глаза, и повёл его. Идём с высоты и отстаем постоянно, а впереди кишлак. Мы нашли белую ослицу, это у них лучше арабского скакуна, посадили на неё раненного - и везли вот так. Лет через 10 начальник штаба написал книгу. Я на встрече купил эту книгу, стал листать - и нашел там эту фотку с белым ослом. Я на ней ещё и в кроссовках. Если горы - мелкая сыпучка, в кроссовках невозможно идти, а если крупные камни, да еще жарко, тут кроссовки самая лучшая обувь.



- А змеи там есть?

- Да, мы их ели, вкусные. Расстрелял да и всё. Черепах пробовали. Говорили, что панцирь выдерживает БМП. Не выдерживает. Крабов ловили в горных ручьях. Смотрим - что там ползает? Ба, крабы. Но край в целом скудный. А раз у нас парень уезжал в отпуск, у него мама умерла. А там такая особенность - когда их воду начинаешь пить, желудок долго привыкает, тебя выворачивает неделями. Он похудел весь, ослаб. Мы пошли с автоматами на озеро, добыли двух уток, сварили ему бульончик - и выходили.



- Неужели все вот так легко к военной жизни привыкли?

- Люди разные. Основные сложности были с адаптацией в коллективе, потому что неуставные отношения у нас были серьёзные. Но, несмотря на то, что молодых гоняли будь здоров, если шли в горы, то мы несли больше, чем молодые. Те чаще совсем налегке. Они просто не могли. Представляете, молодой сдыхает, падает. Что с ним делать? Уговаривать? Бывший друг мой антенной гнал слабаков.

- А почему друг бывший?

- А он стал замкомандира Айдар, и в том году умер. Разделила нас судьба. Мы в 2014 ездили в Луганск. Были в Новосветловке после того, как оттуда выбили Айдар. Я в интернете выложил кое-какие фото, и вдруг он мне звонит - а как дела, а где был... А потом ребята мне показали его интервью, как он в Новосветловке просит помощи. Я понял, что он меня пробивает, где я. Поставил его в чёрный список. Ещё рассказали, как он над пленными измывался. Это единственный из наших, кто по такому пути пошёл, остальные как-то адаптировались в мирной жизни.



- У вас не было «афганского синдрома»?

- Мы как-то говорили с мамой. Я доказывал, что у меня не было никакого синдрома. А она спорила: «Как же, бывало, придёшь, сядешь и два часа в одну точку смотришь». А я этого не помню, вроде, всё нормально. Сны бывали, но лет через 15 закончились. А с отцом как-то поехали в Турово, а там дорога разбитая. Он на обочину свернул - а я ноги поджал. Просто в Афгане нельзя было по обочине ездить во время боевых действия - могло быть заминировано. Привычка осталась такая в мозгах. Но социально я неплохо устроился. Хотел на «Металлист» вернуться - я там поработал до армии, но друг уговорил в наш военный институт идти. Нас взяли по одному собеседованию, 30 человек афганцев. В своей среде учились, все друг друга понимали.

- С каким чувством уходили из-за речки?

- Со смешанным. Перед выводом у нас как раз началось то, что должно быть в армии - проверки, переклички. И тут мы с удивлением обнаружили, что не знаем фамилий друг друга. Мы обращались по кличкам. Я был Док. Потому что санинструктор роты. То есть, я не во взводе, а в управлении был. Если где-то столкновение, мы выходили туда. Это странно, но отчётливо помню, что мне не очень хотелось выходить из Афганистана. Отношения там были проще, задачи - яснее. За год и три месяца, что провёл там, привык к той жизни. А впереди была неизвестность.

15 февраля 2017