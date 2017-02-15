«Будем тушить до победного»

На оперативном совещании зам мэра сообщил, что в области всё-таки приняли решение действовать

Полигон ТБО в Съяново в последнее время всё чаще напоминает о себе. Задымился он ещё летом прошлого года. Ядовитый дым тогда окутал Ивановские дворики и Новоткацкую. Уже официально закрытый полигон загорелся с новой силой в январе. Теперь характерный неприятный запах постоянно чувствуется в радиусе 6-8 км от эпицентра (в зависимости от направления ветра).

Сегодня, 15 февраля, заместитель главы Серпухова Алексей Воробьёв заявил, что вчера состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области под председательством заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова, на котором озвучили решение «принять первоочередные меры по тушению пожара на полигоне ТБО».

- На КЧС был представлен проект производства работ организациями, специализирующимися на тушении пожаров на полигонах твёрдых бытовых отходов, - пояснил начальник 29-го отряда Федеральной противопожарной службы по МО Эдуард Соломатин. - Работы начнутся уже совсем скоро. Мы, сотрудники МЧС, будем плотно взаимодействовать с этими организациями, действуя по разработанному плану, будем тушить свалку до победного результата.

Когда именно начнутся работы, пока неясно. Но хочется верить словам Соломатина, что действительно, скоро. А вот справятся ли они за 7 дней, как недавно смело заявил министр экологии и природопользования Александр Коган, покажет время.

15 февраля 2017