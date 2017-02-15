Пущинские учёные научились находить туберкулез через выдох
Новейший способ диагностики позволит лечить людей на ранних стадиях заражения
Технология, разработанная в наукограде, позволяет выделить из общего объёма выдыхаемого воздуха капли лёгочной жидкости. Анализ последних может выявить самые ранние следы туберкулеза и других заболеваний.
«Мы впервые сумели собрать и проанализировать отдельные высохшие остатки выдыхаемых микрокапель легочной жидкости, определили их размеры, установили соотношение липидов и водорастворимых метаболитов в них. Но, по большому счёту, - это подготовительная работа для следующего шага: анализа биомаркеров в отдельных микрокаплях, чем мы сейчас активно занимаемся», - рассказал Виктор Морозов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.
Новейшая технология поможет не только выявить заболевание, но и рассказать, в какой части лёгкого находится очаг заражения. Метод сбора биомаркеров из выдыхаемого воздуха, разработанный в НИИ, позволяет проанализировать легочную жидкость неинвазивным путем. Сейчас, чтобы провести такой анализ, больному нужно залить в легкие физраствор, а потом его откачать вместе с легочной жидкостью. Это сложная болезненная процедура, которую проводят под наркозом.
16 февраля 2017
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