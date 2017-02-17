Бегом в киоски
Вышел новый номер «Оки-инфо»
С 1982 года Администрация Серпухова была истинным и единственным владельцем полигона ТБО «Рубеж». Кто спрятал в Серпухове от Страсбургского суда бывшего зама начальна УСБ ГУВД Москвы, причастного к скандалу о рабстве? Офицер полиции пытается прикрыть сотрудников похоронной службы Пущина, беспардонно нарушающий «стандарт Воробьёва». Что на самом деле происходит на Пролетарской фабрике? - редакционное расследование. Беседа с руководителем серпуховского отделения «Боевого Братства» Игорем Цаповым накануне годовщины вывода войск из Афганистана. Бывший пущинский мэр требует перевыборов горсовета и поддерживает судебный процесс против депутатов наукограда. Жариков начал кампанию против предпренимателей средней руки. Это и многое другое в свежем номере «Оки-инфо»
17 февраля 2017
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