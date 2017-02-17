Завтра - все на митинг в Васильевское

18 февраля все недовольные ситуацией с полигоном ТБО в Съяново смогут высказать свою позицию

Изначально планировалось, что в эту субботу состоятся сразу два митинга - в Паниково и Васильевском. Однако впоследствии было принято объединить два мероприятия в одно. И хотя в различных местах в Ивановских двориках можно увидеть листовки, призывающие отправляться на митинг в Паниково, верить им не стоит - это проделки провокаторов. На самом деле люди, уставшие от свалочного зловония, будут отстаивать свои права именно в Васильевском. Начало на местном стадионе в 12.00.

Организаторы намерены призвать министерство экологии и природопользования Подмосковья к началу активных действий, направленных на рекультивацию полигона. Приходите, если вам надоело дышать гарью и выскажите своё мнение.

17 февраля 2017