«Севрюгин не хочет смотреть правде в глаза»

Кто спрятал в Серпухове от Страсбургского суда бывшего зама начальника УСБ ГУВД Москвы, причастного к скандалу о рабстве

3 февраля в «Оке-инфо» была опубликована заметка, с представлением незнакомцев, занявших высшие посты в руководстве мэрии Серпухова. Одним из представленных оказался Андрей Севрюгин. Назначенец губернатора Дмитрий Жариков, став мэром, взял его на должность своего зама по безопасности. Некоторые комментаторы были недовольны тем, что в публикации сведений о нём было недостаточно, однако это не вина газеты.

Сегодня попробуйте в поисковом окошке на сайте администрации Серпухова набрать буквы в следующем порядке: «севрюгин биография». И сайт вас вежливо пошлёт: «К сожалению, на ваш поисковый запрос ничего не найдено». И тут же возникают другие вопросы: «Что скрывает Андрей Севрюгин от общественности Серпухова? Почему шифруется?»

Надо напомнить, что ранее он числился замом начальника управления собственной безопасности (УСБ) ГУВД Москвы, однако сам начальником так и не стал. После того, как главой московской полиции был назначен Анатолий Якунин - борец с этническими группировками и предателями в собственных рядах, а шефом московского УСБ стал Константин Кузнецов, наш вежливый Андрей Владимирович без лишнего шума был уволен. Потом он и вовсе снял форму, оказавшись в Серпухове, как шутят некоторые, «на архивной работе» (эту тему он тоже курирует как зам).

Вообще-то «бывших не бывает», а людей из УСБ в суперпопулярном сериале «Ментовские войны» сами полицейские называют «фашистами» или «эсесовцами». Так не любят коллеги тех, кто призван вычислять «оборотней в погонах», но сажают «честных ментов». Однако об Андрее Владимировиче как раз такого не скажешь. Как только заварилось «этническое» дело о «гольяновских рабах», он, наоборот, как бы грудью встал на защиту своих.

В ноябре 2012 года под председательством Анатолия Кучерены шло внеочередное совместное заседание Общественной палаты РФ и Совета по правам человека при президенте России («Назад к крепостничеству?»), посвящённое узбекским и киргизским рабам в магазине «Продукты» столичного микрорайона Гольяново. Севрюгин тоже там был. Он заявил, что его сотрудники не смогли найти свидетелей того, какой участковый «крышевал» рабовладельцев, которые годами мучили и избивали своих соотечественниц. Более того, приводились свидетельства, что полиция помогала возвращать беглых рабов.

Однако один из общественников - Данила Медведев, освобождавший рабов и тоже присутствовавший на заседании, разоблачил спеца из УСБ в своём блоге и дал ему «общественный ответ». Он заявил, что «Севрюгин не хочет смотреть правде в глаза», опроверг большинство тезисов «безопасника» и назвал имя участкового.

В общем, скандал, в котором оказался замешан ни в чём неповинный Севрюгин, развернулся так, что дело дошло уже и до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Будут ли зама Жарикова допрашивать как свидетеля или он будет представлен как один из «фигурантов», пока не понятно.

Кое-кто считает, что ему лучше уехать подальше от Москвы и от греха. А то того и гляди и в Серпухове возбудят дело о «Сервис Торге» . Доказательств о нарушениях прав предпринимателей, говорят, очень много. Рано или поздно их предадут гласности…

17 февраля 2017